Com o uso de software de monitoramento em tempo real, as organizações conseguem identificar e resolver gargalos e outros problemas na rede à medida que acontecem. As equipes de TI frequentemente utilizam ferramentas de monitoramento de desempenho de rede para obter uma compreensão mais aprofundada de como uma rede está funcionando. Essas métricas são usadas para avaliar se a rede atende às necessidades da organização. Também é comparado com os indicadores-chave de desempenho (KPI) que a organização estabeleceu para o desempenho da rede, a fim de determinar se a organização está cumprindo os acordos de nível de serviço (SLAs) com os clientes.

Com esses dados, uma organização consegue entender e administrar o desempenho da rede de ponta a ponta, atender aos acordos com os clientes e prever problemas futuros. A otimização baseada em dados é um processo contínuo que é refinado e melhorado à medida que o modelo de otimização amadurece e a organização ou a rede evolui.