O software de gerenciamento de serviços de campo ajuda as empresas a administrar todos os recursos envolvidos nas atividades de gerenciamento de serviços de campo. O software pode ajudar gerentes e técnicos a processar ordens de trabalho, automatizar a programação e o despacho, monitorar as tarefas de serviço e reparo, gerenciar os contratos de serviços com clientes, receber pagamentos, entre muitas outras atividades.

Os recursos de gerenciamento de serviços de campo são oferecidos por muitas soluções e softwares.

Software de gerenciamento móvel de serviços de campo

Os recursos móveis e de nuvem oferecidos por alguns softwares de gerenciamento de serviços de campo proporcionam acesso a comunicações em tempo real e mantêm os técnicos conectados ao suporte e às informações fundamentais quando estão em atividade. Com recursos móveis, os técnicos de serviços de campo podem capturar imagens nos seus dispositivos e acessar dados de ativos remotos e gêmeos digitais para avaliar a causa raiz do problema. Além disso, podem aumentar a colaboração usando os recursos de IA e RA que vêm se tornando padrão.

Software de gerenciamento de ativos corporativos

O software de gerenciamento de ativos corporativos (EAM) ajuda as empresas a fazer a manutenção e controlar seus equipamentos e ativos operacionais, tanto nas instalações da empresa quanto fora delas. Com a centralização das informações sobre os ativos e a implementação da análise e do monitoramento remotos com tecnologia de IA, os gerentes de manutenção podem maximizar a utilização de ativos, aumentar a atividade produtiva e reduzir custos operacionais.

Sistema de gerenciamento de inventário

O sistema de gerenciamento de inventário ajuda as empresas a otimizar o inventário de manutenção, reparo e operação (MRO). Pode oferecer uma visão precisa e detalhada do desempenho do inventário de MRO e fornecer recomendações otimizadas para o inventário e os níveis de reposição de cada item em estoque.