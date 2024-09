As empresas de energia e serviços públicos (E&U) estão enfrentando cada vez mais desafios para fornecer energia econômica, confiável e sustentável aos clientes, incluindo infraestrutura antiga, uma força de trabalho que está prestes a se aposentar e resultados inconstante e imprevisíveis de novos recursos de energia distribuídos.



O IBM Maximo Application Suite (MAS) é uma solução única e integrada, baseada em IA e IoT, que pode ajudar a enfrentar esses desafios. Ele oferece as melhores práticas do setor para gerenciamento inteligente de ativos, manutenção preditiva, monitoramento, "Computer Vision", segurança e ferramentas de mobilidade, fornecendo uma visão unificada e fluxos de trabalho uniformes em todas as suas operações. O MAS pode auxiliar as organizações a diminuir o risco operacional, aumentar a disponibilidade de ativos e minimizar o tempo de inatividade não planejado e a manutenção de rotina desnecessária. Nesta breve demonstração, veja como um engenheiro de confiabilidade utiliza metodologias de pontuação de integridade pré-construídas com base em painéis personalizáveis e envio fácil de ordens de serviço para criar uma rede de energia mais confiável com o IBM Maximo Health and Predict – Utilities.