O que é acompanhamento de ativos?

Algumas organizações ainda podem utilizar cadernos escritos à mão, planilhas do Excel ou ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para o rastreamento de ativos. No entanto, a entrada manual de dados é propensa a erros humanos e a um método lento para se manter no topo de um grande inventário de ativos, como frotas de veículos.

O software de rastreamento de ativos e as soluções de software de gerenciamento de ativos podem oferecer uma maneira confiável de rastrear ativos fixos, com recursos como rastreamento de localização, processamento de ordens de trabalho e trilhas de auditoria. Muitas das soluções de gerenciamento de ativos atuais são baseadas em nuvem e oferecem conexão com aplicativos móveis para que os funcionários possam acessar dados e tomar decisões a partir de um smartphone ou tablet 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para organizações maiores, os sistemas de gerenciamento de ativos corporativos (EAM) fornecem uma plataforma central de gerenciamento de ativos para rastrear e gerenciar todos os ativos fixos. Os EAMs podem integrar dados de ativos de todo o ciclo de vida do ativo: aquisição, operações, manutenção, depreciação e renovação ou substituição. Alguns sistemas de EAM (Enterprise Asset Management) também utilizam uma combinação de inteligência artificial (IA), fluxos de trabalho inteligentes e assistência humana remota para automatizar e acelerar processos, criando eficiências dentro do processo de gerenciamento de ativos fixos.