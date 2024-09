O que é estratégia de manutenção?

A RCM é uma abordagem sistemática de planejamento de manutenção que as organizações usam para identificar os ativos físicos críticos, como máquinas ou ferramentas, necessários para a produção dos produtos. Ela envolve o desenvolvimento de uma estratégia abrangente para garantir que esses ativos permaneçam operacionais e tenham o melhor desempenho. As equipes de manutenção que usam a RCM liderão com cada equipamento e peça com diferentes tipos de manutenção, dependendo de vários problemas, como o grau de severidade do equipamento, o quanto é difícil obtê-lo ou substituí-lo, quais dados ele pode gerar para ajudar os trabalhadores de manutenção a identificar se precisa de reparo ou substituição e quanto isso custa. A RCM pode ajudar as organizações a rastrear e lidar com diferentes ativos críticos versus ativos não essenciais, para que o trabalho de manutenção ideal para cada equipamento e peça possa ser feito com facilidade.