Qual é o desempenho total efetivo do equipamento?

A TEEP considera fatores como disponibilidade, desempenho e qualidade para apresentar uma avaliação abrangente da eficácia atual do equipamento. Por exemplo, o TEEP é amplamente utilizado em operações de manufatura para medir e otimizar o desempenho da máquina e das linhas de produção. Apresenta informações sobre a eficácia geral do equipamento e identifica áreas de melhoria.

O TEEP está relacionado à Eficácia Geral do Equipamento (Overall equipment effectiveness, OEE), uma métrica normalmente utilizada para medir a eficácia e o desempenho de processos de fabricação ou qualquer peça individual de equipamento. Ela apresenta informações sobre a boa utilização do equipamento e com que eficiência opera na produção de bens ou na prestação de serviços.

A pontuação da OEE é calculada como disponibilidade x desempenho x qualidade.¹

O TEEP é calculado multiplicando-se quatro fatores: disponibilidade, desempenho, qualidade e utilização.²

A principal diferença entre essas métricas é que, enquanto a OEE mede a porcentagem do tempo de produção planejado produtivo, o TEEP mede a porcentagem de todo o tempo produtivo. Proporciona uma visão holística da eficácia de todo o sistema. Se você estiver interessado em entender o desempenho potencial máximo de sua linha de produção, incluindo tempo de inatividade planejado para manutenção, trocas ou outros eventos programados, o TEEP é a métrica de desempenho a ser empregada. O TEEP pode ser útil no planejamento da capacidade de produção e na determinação das capacidades de seu equipamento ou sua linha de produção.