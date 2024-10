Empresas e organizações que buscam fontes de energia mais sustentáveis possuem várias maneiras de adquirir energia renovável. Elas podem investir e instalar seus próprios equipamentos, de painéis solares a turbinas eólicas, para geração no local. Muitos serviços de utilidade pública oferecem a opção para as empresas comprarem energia verde pagando um prêmio pela eletricidade gerada a partir de fontes renováveis. Outras empresas usam contratos de compra de energia (PPAs) ou contratos de longo prazo com produtores de eletricidade renovável, como usinas de energia solar ou parques eólicos. Estes oferecem economia de custos para o comprador e estabilidade para o provedor.

Eles estão utilizando essa energia renovável para uma ampla variedade de coisas, incluindo:

Operações de energia: na produção, a energia eólica e a energia solar estão alimentando armazéns e fábricas. No setor agrícola, inovações como sistemas de irrigação alimentados por energia solar estão reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e diminuindo os custos operacionais. E à medida que a utilização crescente da inteligência artificial (IA) e de outras novas tecnologias aumenta a demanda por data centers com utilização intensiva de energia, grandes empresas de tecnologia estão utilizando fontes de energia renovável para limitar seu impacto ambiental.

Otimização da eficiência energética: as empresas também estão investindo em tecnologias para otimizar a utilização de energia e reduzir ainda mais as emissões de carbono. Ao integrar redes inteligentes e dispositivos de Internet das Coisas (IoT) , as empresas podem gerenciar melhor sua utilização de energia.

Construção de cadeias de suprimentos sustentáveis: as empresas estão olhando além de suas próprias operações para suas cadeias de suprimentos, reconhecendo que podem causar um impacto significativo nas emissões de Escopo 3. Elas estão cada vez mais exigindo que seus fornecedores utilizem energia renovável e adotem práticas energeticamente eficientes.

Atendendo aos requisitos de relatórios de conformidade e sustentabilidade: a utilização de energia renovável pode ajudar as empresas a cumprir os requisitos obrigatórios de relatórios e contribuir para as metas locais e internacionais na luta contra as mudanças climáticas.

Melhorando a reputação da marca: cada vez mais consumidores preferem apoiar empresas que priorizam a sustentabilidade e oferecem produtos verdes. Ao aproveitar a energia renovável, as empresas podem se posicionar como líderes em seu setor e atrair clientes ambientalmente conscientes.

Criação de novos fluxos de renda: as empresas que geram mais energia renovável do que consomem podem vender o excedente de volta à rede por meio de tarifas de alimentação ou acordos de medição líquida. Eles também podem obter Certificados de Energia Renovável (RECs) pela energia que geram. Alguns estão adotando um modelo de “Energia como Serviço” (EaaS), abrindo oportunidades para gerenciar sistemas de energia e eficiência para outras empresas.