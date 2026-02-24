Um arquivo OpenAPI, também conhecido como documento OpenAPI ou especificação OpenAPI, permite que um desenvolvedor descreva uma API. Essa especificação também descreve como usar essa API, incluindo endpoints disponíveis, parâmetros de operação, métodos de autenticação e outras informações. Essas especificações são escritas em YAML ou JSON, e o esquema JSON é usado para descrever os formatos de dados em uma API.

O OpenAPI serve tanto como documentação quanto como um contrato (em essência, descrevendo o que uma API deve fazer; ele não é legalmente vinculativo) entre consumidores e produtores de API. Basicamente, serve como "uma fonte de verdade" que fornece as instruções em um formato padronizado.

Essa padronização simplifica o consumo e a integração de APIs. Isso permite que humanos e computadores entendam a função e a estrutura de uma determinada API sem acesso ao código-fonte ou a necessidade de entender o funcionamento interno da API. Também permite que os desenvolvedores trabalhem com uma API, independentemente da linguagem em que ela foi escrita.

O OpenAPI automatiza a documentação interativa e atualizada, eliminando um trabalho repetitivo de documentação e ajudando a garantir que a documentação permaneça atualizada. O OpenAPI também permite a geração de código para SDKs de clientes e a geração de outros códigos padrão automaticamente a partir da especificação, reduzindo o erro humano e minimizando ainda mais a carga de trabalho do desenvolvedor.

Ferramentas que usam especificações OpenAPI, incluindo o SwaggerUI, podem renderizar uma especificação de API em uma interface interativa. Essa interface não apenas ajuda a visualizar a especificação, mas também permite chamadas de API reais, diretamente do navegador ou serviço da web, para fins de teste e validação.

Ao padronizar a forma como as APIs REST são descritas, o OpenAPI ajuda a melhorar a interoperabilidade e as ferramentas, além de dar suporte às operações durante todo o ciclo de vida da API. Uma especificação forte e bem mantida pode ser uma ferramenta fundamental para implementar uma estratégia de API abrangente, apoiando a integração, colaboração, prevenção de erros e um gerenciamento de API mais forte.

A especificação completa pode ser encontrada no GitHub.