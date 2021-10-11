A computação em nuvem móvel usa a computação em nuvem para fornecer aplicações a dispositivos móveis. Esses aplicativos móveis podem ser implementados remotamente com velocidade, flexibilidade e ferramentas de desenvolvimento.
Aplicações de nuvem móvel podem ser desenvolvidas ou revisadas rapidamente usando serviços de nuvem. Podem ser entregues para muitos dispositivos diferentes com sistemas operacionais distintos, tarefas de computação variadas e diferentes formas de armazenamento de dados. Assim, os usuários podem acessar aplicações que, de outra forma, não seriam compatíveis.
Para mais informações sobre desenvolvimentos, confira “Mobile Application Development: A Complete Guide.”
Aplicações de nuvem móvel podem ser desenvolvidas ou revisadas rapidamente usando serviços de nuvem. Elas podem ser entregues para vários dispositivos com diferentes sistemas operacionais.
Aplicativos móveis executados na nuvem não são limitados pelos recursos de armazenamento e processamento do dispositivo. Processos com computação intensiva de dados podem ser executados na nuvem.
A computação em nuvem móvel permite que os usuários coletem e integrem dados rapidamente e de forma segura, a partir de várias fontes, independentemente de onde esses dados estão armazenados.
Às vezes, os profissionais de TI não possuem os recursos necessários para gerenciar aplicativos. Os provedores de nuvem ajudam a mantê-los em funcionamento.
Aplicações exigentes sobrecarregam os dispositivos. Uma infraestrutura de nuvem flexível pode ajudar com cargas de trabalho difíceis.
As organizações devem integrar totalmente seus sistemas móveis e dados a outros processos de negócios para economizar tempo e reduzir custos.
Proteger dados confidenciais é uma preocupação em todos os níveis: para usuários, dispositivos e durante a integração com outros sistemas.
Vice-presidente, IBM Mobile Platform Development; Distinguished Engineer, IBM Watson e plataforma de nuvem.
A computação em nuvem móvel oferece flexibilidade, capacitando os desenvolvedores a compartilhar eficientemente o processamento e o armazenamento de dados entre o dispositivo e a nuvem, otimizando o desempenho e a escalabilidade. A elasticidade rápida dos serviços baseados em nuvem complementa a portabilidade e conveniência dos dispositivos móveis, uma combinação que garante uma experiência envolvente ao usuário e aumenta a fidelidade dos clientes.
Uma estratégia integrada de nuvem móvel é, portanto, essencial para aproveitar ao máximo as tecnologias emergentes, mantendo os funcionários produtivos e os clientes totalmente envolvidos, além de garantir uma vantagem competitiva.
As soluções móveis da IBM podem ajudar você a construir, hospedar e executar suas aplicações na nuvem.
Tudo pronto para colocar a IA para trabalhar para a sua empresa? Saiba como o IBM Cloud e a Red Hat facilitam a personalização, a implementação e a escalabilidade da IA. Tudo em uma única sessão. Participe do webinar e construa seu caminho para o sucesso com a IA.
Este relatório da IDC mostra como as empresas estão enfrentando os desafios mais difíceis da migração para a nuvem e o que está funcionando.
Explore o Magic Quadrant para CDBMS de 2024 e conheça quais fornecedores estão alimentando ecossistemas de dados de alto desempenho, prontos para uso híbrido.
Ao aplicar IBM Watson Discovery, watsonx Assistant e watsonx.ai no IBM Cloud, a empresa de EdTech não apenas aprimorou a experiência de aprendizado para seus clientes, mas também alcançou benefícios comerciais significativos.
Descubra as soluções de migração para a nuvem da IBM, projetadas para otimizar sua jornada para a nuvem. Saiba mais sobre os diferentes tipos de migração, bem como suas estratégias e benefícios que promovem a eficiência, escalabilidade e inovação.
Explore as principais diferenças entre as soluções de nuvem pública, privada e híbrida com a IBM. Saiba qual modelo de nuvem atende melhor às suas necessidades de negócios para ter mais flexibilidade, segurança e escalabilidade.
Crie sua conta sem custo da IBM® Cloud e acesse mais de 40 produtos sempre sem custo, incluindo APIs do IBM® Watson.
A IBM Cloud é uma plataforma de nuvem corporativa projetada para setores regulamentados, fornecendo soluções híbridas, seguras e prontas para IA.
Libere novos recursos e aumente a agilidade dos negócios com os serviços de consultoria em nuvem da IBM. Descubra como cocriar soluções, acelerar a transformação digital e otimizar o desempenho por meio de estratégias de nuvem híbrida e parcerias especializadas.
Tire máximo proveito do potencial da IA e da nuvem híbrida com a plataforma segura e escalável da IBM. Comece explorando nossas soluções preparadas para IA ou crie uma conta para acessar produtos e serviços sempre sem custo.