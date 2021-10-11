Aplicações de nuvem móvel podem ser desenvolvidas ou revisadas rapidamente usando serviços de nuvem. Podem ser entregues para muitos dispositivos diferentes com sistemas operacionais distintos, tarefas de computação variadas e diferentes formas de armazenamento de dados. Assim, os usuários podem acessar aplicações que, de outra forma, não seriam compatíveis.

