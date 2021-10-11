Cloud

O que é computação em nuvem móvel?

A computação em nuvem móvel usa a computação em nuvem para fornecer aplicações a dispositivos móveis. Esses aplicativos móveis podem ser implementados remotamente com velocidade, flexibilidade e ferramentas de desenvolvimento.

Aplicações de nuvem móvel podem ser desenvolvidas ou revisadas rapidamente usando serviços de nuvem. Podem ser entregues para muitos dispositivos diferentes com sistemas operacionais distintos, tarefas de computação variadas e diferentes formas de armazenamento de dados. Assim, os usuários podem acessar aplicações que, de outra forma, não seriam compatíveis.

Para mais informações sobre desenvolvimentos, confira “Mobile Application Development: A Complete Guide.”

Vista aérea de rodovias

Por que escolher a nuvem móvel?

Velocidade e flexibilidade

Aplicações de nuvem móvel podem ser desenvolvidas ou revisadas rapidamente usando serviços de nuvem. Elas podem ser entregues para vários dispositivos com diferentes sistemas operacionais.

Recursos compartilhados

Aplicativos móveis executados na nuvem não são limitados pelos recursos de armazenamento e processamento do dispositivo. Processos com computação intensiva de dados podem ser executados na nuvem.

Dados integrados

A computação em nuvem móvel permite que os usuários coletem e integrem dados rapidamente e de forma segura, a partir de várias fontes, independentemente de onde esses dados estão armazenados.

Principais características e considerações

Características principais

  • Facilita o rápido desenvolvimento e uso compartilhado de recursos em aplicativos móveis
  • Suporta uma variedade de abordagens de desenvolvimento e dispositivos
  • Melhora a confiabilidade com informações armazenadas e protegidas na nuvem
  • Usa menos recursos do dispositivo, pois as aplicações são suportadas pela nuvem
  • Conecta-se a serviços entregues em uma arquitetura de APIs

Considerações

Gerenciamento

Às vezes, os profissionais de TI não possuem os recursos necessários para gerenciar aplicativos. Os provedores de nuvem ajudam a mantê-los em funcionamento.

Infraestrutura

Aplicações exigentes sobrecarregam os dispositivos. Uma infraestrutura de nuvem flexível pode ajudar com cargas de trabalho difíceis.

Integração

As organizações devem integrar totalmente seus sistemas móveis e dados a outros processos de negócios para economizar tempo e reduzir custos.

Segurança

Proteger dados confidenciais é uma preocupação em todos os níveis: para usuários, dispositivos e durante a integração com outros sistemas.

Uma perspectiva da IBM: computação em nuvem móvel

Daniel Yellin

Vice-presidente, IBM Mobile Platform Development; Distinguished Engineer, IBM Watson e plataforma de nuvem.

A computação em nuvem móvel oferece flexibilidade, capacitando os desenvolvedores a compartilhar eficientemente o processamento e o armazenamento de dados entre o dispositivo e a nuvem, otimizando o desempenho e a escalabilidade. A elasticidade rápida dos serviços baseados em nuvem complementa a portabilidade e conveniência dos dispositivos móveis, uma combinação que garante uma experiência envolvente ao usuário e aumenta a fidelidade dos clientes.

Uma estratégia integrada de nuvem móvel é, portanto, essencial para aproveitar ao máximo as tecnologias emergentes, mantendo os funcionários produtivos e os clientes totalmente envolvidos, além de garantir uma vantagem competitiva.

