O que é previsão de carga?

Os métodos de previsão de carga começam com a coleta de dados históricos de carga. Isso inclui dados de muitos fatores que podem afetar o uso de eletricidade, incluindo dados meteorológicos (temperatura, umidade, velocidade do vento), hora do dia, variáveis do calendário (estações do ano, feriados, dias da semana versus fins de semana) e fatores demográficos (densidade populacional, atividade econômica) . A previsão de carga leva em consideração todos esses conjuntos de dados para criar um panorama abrangente da demanda de energia.

Depois que os dados são coletados, um modelo de previsão é desenvolvido. Alguns exemplos de modelos usados para previsão de carga incluem:

Modelos de regressão : os modelos de regressão linear são frequentemente usados para previsão de carga de longo prazo. Eles relacionam a demanda de carga a variáveis como condições meteorológicas e indicadores econômicos.

Modelos de séries temporais : o modelo autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) e modelos semelhantes são populares na previsão de carga de curto prazo. Eles dependem de dados de carga anteriores para prever a demanda futura.

Modelos de inteligência artificial (IA): redes neurais e máquinas vetoriais de suporte são cada vez mais usadas devido à sua capacidade de modelar relacionamentos complexos não lineares. Os modelos de deep learning melhoram ainda mais a exatidão das previsões extraindo automaticamente elementos relevantes do conjunto de dados.

O modelo de previsão é treinado usando uma parte dos dados históricos e depois testado para fins de validação. Métricas de desempenho como o erro percentual absoluto médio (MAPE) são usadas para avaliar a exatidão das previsões.

Depois que o modelo for validado e ajustado, ele poderá gerar previsões de carga futuras. Essas previsões podem ser usadas no planejamento operacional, na gestão de energia e em outras atividades de tomada de decisão. É um processo contínuo e adaptativo: à medida que novos dados se tornam disponíveis, os modelos geralmente exigem atualizações ou retreinamento para permanecerem precisos.