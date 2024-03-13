O que é previsão de carga?

Publicado em: 21 de março de 2024
Com a contribuição de: Amanda McGrath, Alexandra Jonker
A previsão de carga é o processo de previsão da quantidade de eletricidade que será necessária em um determinado momento e como essa demanda afetará a rede elétrica. Ela é usada para garantir que haja energia suficiente disponível para atender às necessidades de consumo, evitando desperdícios e ineficiências.
A previsão de carga elétrica é fundamental para o planejamento operacional dos sistemas de energia e crucial para evitar interrupções. As previsões de carga podem variar do curto prazo (horas ou dias) ao longo prazo (meses ou anos). A exatidão dessas previsões afeta diretamente o custo e a confiabilidade de todo o sistema elétrico. A previsão de carga também é um componente de uma previsão energética mais ampla, que inclui previsões sobre a disponibilidade e preços de combustíveis, como petróleo e gás, bem como fontes de energia renováveis .
A previsão precisa da carga garante que haja fornecimento de energia elétrica suficiente para atender à demanda em um determinado momento, mantendo assim o equilíbrio e a estabilidade da rede elétrica. Com essa confiabilidade, há maior eficiência e economia de custos. A previsão de carga permite que as concessionárias gerenciem melhor seus recursos por meio de programas de resposta à demanda, que alteram o uso incentivando os consumidores a reduzir o uso de eletricidade durante os períodos de alto consumo. E esse tipo de previsão de demanda ajuda as concessionárias a evitar os custos extras associados à produção excessiva ou insuficiente de eletricidade.
Os dados de previsão de carga também podem ser usados em decisões de planejamento estratégico, como expansão da capacidade, desenvolvimento de infraestrutura e programação de manutenções. Por exemplo, esses dados podem destacar a localização ideal de novas centrais elétricas ou linhas de transmissão, garantindo que a demanda futura seja atendida. Nos mercados de eletricidade desregulamentados, os dados de previsão de carga também ajudam os participantes do mercado a elaborar estratégias de licitação informadas, a gerir contratos de energia e a mitigar riscos.
Existem vários métodos usados na previsão de carga, cada um dos quais analisa dados históricos de carga e outras informações relevantes para gerar previsões para diferentes horizontes de tempo.
Isso abrange um período de até uma semana e depende significativamente de previsões meteorológicas e dados de carga recentes. A previsão de carga de curto prazo, inclusive previsões para o dia seguinte, é particularmente importante para a gestão da rede elétrica em tempo real, pois permite que os operadores do sistema tomem decisões em momentos específicos acerca de quanta energia gerar e para onde direcioná-la. A exatidão é crucial nesse contexto, pois mesmo pequenos erros na previsão podem levar ao desperdício de energia ou à sobrecarga das linhas elétricas.
Varia de uma semana a um ano e é usada na programação de manutenções e no gerenciamento de reservas de combustível. Considera variações sazonais no consumo de eletricidade, bem como interrupções planejadas.
Normalmente abrange um período superior a um ano e leva em conta fatores como as alterações demográficas, o crescimento econômico e os impactos da política energética. A previsão de carga de longo prazo se concentra no planejamento e otimização do sistema, ajudando as concessionárias a tomar decisões sobre onde investir em novas fontes de geração de energia e como equilibrar diferentes fontes de energia, como energias renováveis e combustíveis fósseis tradicionais.
Os métodos de previsão de carga começam com a coleta de dados históricos de carga. Isso inclui dados de muitos fatores que podem afetar o uso de eletricidade, incluindo dados meteorológicos (temperatura, umidade, velocidade do vento), hora do dia, variáveis do calendário (estações do ano, feriados, dias da semana versus fins de semana) e fatores demográficos (densidade populacional, atividade econômica) . A previsão de carga leva em consideração todos esses conjuntos de dados para criar um panorama abrangente da demanda de energia.
Depois que os dados são coletados, um modelo de previsão é desenvolvido. Alguns exemplos de modelos usados para previsão de carga incluem:
O modelo de previsão é treinado usando uma parte dos dados históricos e depois testado para fins de validação. Métricas de desempenho como o erro percentual absoluto médio (MAPE) são usadas para avaliar a exatidão das previsões.
Depois que o modelo for validado e ajustado, ele poderá gerar previsões de carga futuras. Essas previsões podem ser usadas no planejamento operacional, na gestão de energia e em outras atividades de tomada de decisão. É um processo contínuo e adaptativo: à medida que novos dados se tornam disponíveis, os modelos geralmente exigem atualizações ou retreinamento para permanecerem precisos.
A previsão de carga pode ser valiosa, mas tem suas limitações. Um grande problema é a crescente complexidade da rede elétrica, que agora inclui recursos de energia distribuída (DERs), como painéis solares e veículos elétricos. Esses recursos podem ser difíceis de prever e integrar aos modelos de previsão de carga, exigindo novas metodologias e recursos de entrada.
Outro desafio é a necessidade de previsões meteorológicas precisas, pois as condições meteorológicas podem ter um impacto significativo na demanda de energia. As melhorias na tecnologia de previsão do tempo ajudaram a resolver esse problema, mas ainda há espaço para melhorias.
Ao permitir operações do sistema de energia mais eficientes, flexíveis e inteligentes, a previsão de carga é uma ferramenta crítica de sustentabilidade. Ela contribui para a sustentabilidade de várias maneiras:
A previsão de carga com exatidão é essencial para integrar fontes de energia renovável à rede, como energia eólica e solar. Essas fontes são intermitentes, o que significa que sua produção depende das condições meteorológicas e da hora do dia. Ao prever com exatidão a demanda de eletricidade, as concessionárias podem planejar melhor as flutuações e maximizar o uso. Isso ajuda a reduzir as emissões gerais de gases de efeito estufa, minimizando a dependência da geração de energia baseada em combustíveis fósseis.
Previsões precisas permitem que as concessionárias de energia elétrica operem seus sistemas de distribuição de forma mais eficiente, com base na carga diária ou horária, o que reduz o desperdício de energia e otimiza o fornecimento geral de energia. Por exemplo, as empresas podem usar as informações para programar manutenções ou outras paralisações em períodos de menor demanda.
Esses programas incentivam as pessoas a reduzir ou mudar seu consumo de energia durante os horários de pico de carga, ajudando a equilibrar a oferta e a demanda sem precisar colocar em uso fontes de geração adicionais e potencialmente menos sustentáveis.
A previsão precisa de carga é crucial para redes mais inteligentes e flexíveis e futuros sistemas de energia. Ela permitirá estratégias de gestão de redes mais sofisticadas que possam acomodar recursos energéticos distribuídos, veículos elétricos e outras novas tecnologias.
Os avanços tecnológicos, especialmente em aprendizado de máquina e inteligência artificial, melhoraram muito a capacidade de previsão de carga. Essas tecnologias podem lidar com grandes conjuntos de dados, aprender com padrões históricos e se adaptar a novas tendências, melhorando a exatidão geral das previsões.
No clima atual, as empresas estão cada vez mais vulneráveis aos danos aos ativos relacionados ao clima e aos desafios operacionais. Veja como nossa plataforma SaaS pode ajudar.
Saiba como as empresas estão criando as previsões meteorológicas mais precisas do mundo, permitindo que planejem cronogramas de geração e gerenciamento de energia de forma mais eficaz.
Impulsione sua jornada de sustentabilidade e eficiência no gerenciamento de energia ao traçar um caminho sustentável e lucrativo com soluções e plataformas abertas, impulsionadas por IA, além de um profundo conhecimento especializado do setor com a IBM.
Saiba como sua empresa pode obter insights climáticos e meteorológicos para se antecipar em relação a condições ambientais desfavoráveis, gerenciar riscos de forma proativa e desenvolver operações mais sustentáveis.