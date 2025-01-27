gRPC vs. REST

No grande atlas da internet, as interfaces de programação de aplicativos (APIs) são as estradas que conectam cidades, vilas, praias e outros destinos. As APIs permitem que aplicações de software se comuniquem entre si para trocar dados, funcionalidades e recursos. Um relatório da Imperva de 2023 descobriu que cerca de 71% do tráfego da internet consistia em chamadas de API, mostrando o quão vital essa tecnologia é para o funcionamento das aplicações modernas e das empresas.

Não é de se surpreender que entender como construir uma API seja uma habilidade fundamental para a maioria dos desenvolvedores. Mas, como convém a uma infraestrutura tão importante, existem várias variedades.

Para estender nossa metáfora, uma supervia de 12 pistas não é “melhor” do que uma estrada de superfície de pista única; essa supervia destruiria o tecido de um bairro urbano e essa estrada de pista única seria um desastre em uma área de alto tráfego. Diferentes estilos arquitetônicos para construir APIs, como REST e gRPC, funcionam da mesma forma: cada um tem pontos fortes e fracos, e compreender esses pontos fortes e fracos é vital para a criação de uma infraestrutura saudável.