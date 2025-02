O que é um colaborador digital?

Ocash é um especialista digital em aplicações de caixa, o mais novo recruta para a função de finanças e contabilidade. É frequentemente útil considerar e posicionar seus colaboradores digitais nas funções que eles preencheriam dentro das operações de sua empresa.

Para criar o Ocash, a equipe da IBM Services começou com o resultado do fluxo de trabalho em mente. Ela obteve dados de sistemas ERP para desconstruir o processo OTC e identificar suas partes componentes. A partir daí, a equipe se concentrou em um dos aspectos mais manuais do processo. Ela automatizou as tarefas onde pôde e aumentou aquelas que ainda exigiam trabalhadores humanos.

Ocash foi projetado para executar as tarefas mais adequadas à automação, chamando seus colegas humanos somente quando necessário. Mas os projetistas de Ocash usaram essas interações como oportunidades para otimizar processos. Por exemplo, automatizar a verificação da precisão da fatura com um cliente no início do processo pode eliminar significativamente o número de disputas de pagamento posteriormente.