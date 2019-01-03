Qual é a diferença entre uma blockchain e um banco de dados?

A principal diferença entre uma blockchain e um banco de dados é a centralização. Embora todos os registros protegidos em um banco de dados sejam centralizados, cada participante em uma blockchain tem uma cópia segura de todos os registros e todas as alterações para que cada usuário possa visualizar a procedência dos dados. A mágica acontece quando há uma inconsistência — como cada participante mantém uma cópia dos registros, a tecnologia blockchain identificará e corrigirá imediatamente qualquer informação não confiável. O relógio do seu amigo se autocorrigiria imediatamente para o horário de verão, mesmo que uma terceira pessoa alterasse a hora de forma maliciosa para que ela se atrasasse, o horário seria imediatamente verificado em relação a todos os participantes e corrigido.

Quando os dados podem se identificar e se corrigir automaticamente com base na lógica de negócios codificada (contratos inteligentes) e no consenso, os participantes conseguem confiar neles de forma intrínseca. Quando duas empresas trabalham juntas, quase nunca compartilham um único banco de dados com um único conjunto de registros, pois o banco de dados está sendo mantido e atualizado por um administrador de banco de dados (DBA). Esse DBA está sendo pago por uma das empresas e, portanto, tem uma participação no sucesso de uma empresa, mas não necessariamente da outra. Se eles quiserem fazer uma mudança que traga benefício à sua empresa, a outra empresa nunca saberá. Alternativamente, em uma nota mais nefasta, se um concorrente decidir pagar o DBA, ele pode fazer qualquer alteração que quiser no banco de dados sem que nenhum dos participantes saiba.

Quando a tecnologia blockchain é incorporada ao processo de dados, você remove o ponto único de falha, neste caso o DBA, e garante que, se um dos participantes fizer uma alteração, ela seja imediatamente corrigida pelos outros participantes. Depois que os dados se corrigirem, o registro inalterável de alterações também indicará qual participante tentou fazer a alteração. Com o processo de dados protegido, uma empresa pode não apenas confiar nos dados compartilhados entre as empresas com as quais está trabalhando, mas também nos dados compartilhados pelos concorrentes. Por exemplo, se a Samsung e a Apple estão compartilhando tecnologia uma com a outra, a Samsung pode confiar que a Apple fez o pagamento pela tecnologia, e a Apple pode confiar que a Samsung o entregou.