Qual é a diferença entre uma blockchain e um banco de dados?

Se você está familiarizado com criptomoedas, provavelmente está familiarizado com blockchain. Blockchain é a tecnologia subjacente que garante que as transações sejam precisas, transparentes e imutáveis. Por que essa tecnologia é importante? Quando você está trabalhando com um grande número de stakeholders, há sempre a presença fundamental de inconsistência. Mesmo que você confie plenamente na outra pessoa, o erro humano é inevitável.
Vejamos um exemplo rápido. Se você vai encontrar um amigo para jantar, e o relógio dele não foi atualizado para o horário de verão, foi um acidente, mas isso não o tornou menos atrasado. A tecnologia blockchain opera de maneira semelhante ao relógio do seu celular, que faz essa correção automaticamente, mas em vez de o tempo vir de um único tomador de decisão centralizado, ele é alcançado por meio da maioria de votos de todos os participantes da rede.
A principal diferença entre uma blockchain e um banco de dados é a centralização. Embora todos os registros protegidos em um banco de dados sejam centralizados, cada participante em uma blockchain tem uma cópia segura de todos os registros e todas as alterações para que cada usuário possa visualizar a procedência dos dados. A mágica acontece quando há uma inconsistência — como cada participante mantém uma cópia dos registros, a tecnologia blockchain identificará e corrigirá imediatamente qualquer informação não confiável. O relógio do seu amigo se autocorrigiria imediatamente para o horário de verão, mesmo que uma terceira pessoa alterasse a hora de forma maliciosa para que ela se atrasasse, o horário seria imediatamente verificado em relação a todos os participantes e corrigido.
Quando os dados podem se identificar e se corrigir automaticamente com base na lógica de negócios codificada (contratos inteligentes) e no consenso, os participantes conseguem confiar neles de forma intrínseca. Quando duas empresas trabalham juntas, quase nunca compartilham um único banco de dados com um único conjunto de registros, pois o banco de dados está sendo mantido e atualizado por um administrador de banco de dados (DBA). Esse DBA está sendo pago por uma das empresas e, portanto, tem uma participação no sucesso de uma empresa, mas não necessariamente da outra. Se eles quiserem fazer uma mudança que traga benefício à sua empresa, a outra empresa nunca saberá. Alternativamente, em uma nota mais nefasta, se um concorrente decidir pagar o DBA, ele pode fazer qualquer alteração que quiser no banco de dados sem que nenhum dos participantes saiba.
Quando a tecnologia blockchain é incorporada ao processo de dados, você remove o ponto único de falha, neste caso o DBA, e garante que, se um dos participantes fizer uma alteração, ela seja imediatamente corrigida pelos outros participantes. Depois que os dados se corrigirem, o registro inalterável de alterações também indicará qual participante tentou fazer a alteração. Com o processo de dados protegido, uma empresa pode não apenas confiar nos dados compartilhados entre as empresas com as quais está trabalhando, mas também nos dados compartilhados pelos concorrentes. Por exemplo, se a Samsung e a Apple estão compartilhando tecnologia uma com a outra, a Samsung pode confiar que a Apple fez o pagamento pela tecnologia, e a Apple pode confiar que a Samsung o entregou.
Uma coisa interessante acontece quando os concorrentes podem confiar nos dados que estão sendo compartilhados, isso cria oportunidades para mais participantes dentro da vertical se juntarem à rede blockchain e aumentarem a visibilidade dos dados. Expandindo o exemplo anterior, se Samsung e Apple estão compartilhando tecnologia e dados em uma rede blockchain, e uma empresa de transporte se junta à rede, esses dados que a empresa de transporte deseja compartilhar na rede ficam imediatamente acessíveis a cada um dos outros participantes e, em seguida, replicadas em seus registros. Sempre que um dos participantes faz uma alteração, uma nova versão do registro é validada por todos os participantes. Nesse caso, a Apple poderia rastrear a remessa da fábrica da Samsung para o centro de fabricação da Apple.
Além disso, se um banco for adicionado à rede, o pagamento ao banco e a cada participante após uma transação poderá ser acionado automaticamente quando uma condição nos dados for atendida e, como esses dados são protegidos e validados por todos os participantes, nenhum o participante pode alterar os dados de forma fraudulenta ou acidental para atender ao acionador condicional dos dados.
