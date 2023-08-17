O mundo financeiro foi revolucionado pela tecnologia blockchain, que permitiu transações peer-to-peer sem a necessidade de intermediários. O lançamento da moeda digital do banco central adicionou uma nova dimensão à tecnologia blockchain, transformando o futuro dos pagamentos para empresas e indivíduos.
Há algum tempo, bancos e governos começaram a redirecionar sua atenção para o uso de recursos digitais em suas operações e economias. A ordem executiva do Presidente dos Estados Unidos, “Desenvolvimento Responsável de Recursos Digitais”, é um exemplo do reconhecimento público da necessidade do desenvolvimento prudente de tais recursos. Bancos e governos estão buscando ativamente a CBDC porque é uma alternativa mais segura às criptomoedas.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A CBDC é uma forma digital de moeda fiduciária emitida pelos bancos centrais. Ela foi criada para ser uma representação digital da moeda física do país. Ao contrário de criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum, a CBDC é respaldada pelo governo e tem curso legal. O objetivo da CBDC é melhorar a eficiência dos pagamentos e reduzir o custo de impressão, armazenar e transporte de dinheiro físico.
A CBDC opera em uma rede blockchain segura e transparente e usa a tecnologia blockchain para criar um registro imutável de todas as transações. Isso significa que todas as transações são registradas em um livro-razão descentralizado, tornando impossível modificar ou adulterar os dados.
Por outro lado, a blockchain usa uma tecnologia de livro-razão distribuído (DLT) que permite o registro seguro e transparente das transações. Consiste em uma rede descentralizada de computadores, cada um dos quais mantém uma cópia do livro-razão. Sempre que uma nova transação é adicionada ao livro-razão, a rede de computadores usa algoritmos criptográficos complexos para verificar e adicioná-la à cadeia de transações existente de forma a garantir a integridade do livro-razão.
A tecnologia blockchain é caracterizada por sua transparência, segurança e imutabilidade. As transações registradas na blockchain são visíveis para todos os participantes da rede, tornando-a um sistema altamente transparente. Essa tecnologia tem inúmeras aplicações potenciais nos setores de serviços financeiros, gerenciamento da cadeia de suprimentos, sistemas de votação e muito mais. Ela é vista como uma tecnologia promissora para aumentar a transparência, reduzir fraudes e permitir transações seguras entre pares sem a necessidade de intermediários.
A CBDC tem o potencial de transformar o futuro dos pagamentos. Ela pode ser usada para criar dinheiro programável que pode ser gasto apenas em coisas específicas. Por exemplo, um governo pode emitir um pacote de estímulo que só pode ser gasto em determinados bens e serviços. Isso garantiria que o dinheiro fosse gasto da maneira pretendida e reduziria o risco de fraude.
Além disso, a CBDC pode melhorar a inclusão financeira. De acordo com o Banco Mundial, cerca de 1,7 bilhão de pessoas não têm acesso a serviços financeiros básicos. A CBDC pode resolver esse problema fornecendo uma moeda digital que qualquer pessoa com um smartphone pode usar, sem a necessidade de uma conta bancária.
Quando um detentor de CBDC usa seu telefone como meio para transações, torna-se crucial estabelecer um forte vínculo entre sua identidade digital e o dispositivo que está usando. Esse vínculo é essencial para garantir que a parte certa esteja envolvida na transação, mitigando o risco de fraude e promovendo a confiança no ecossistema financeiro digital. Dito isso, a CBDC e a identidade digital podem trabalhar juntas para melhorar a inclusão financeira. Veja aqui alguns pontos a serem considerados:
Além disso, a CBDC pode reduzir o risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A tecnologia blockchain pode ser usada para criar um registro imutável de todas as transações, facilitando o rastreamento da movimentação de dinheiro e a identificação de atividades suspeitas.
A CBDC é um desenvolvimento relativamente novo no mundo das finanças e seu surgimento criou várias oportunidades no mercado:
A CBDC pode ser o futuro dos pagamentos e será interessante ver como o mercado evolui à medida que mais bancos centrais começam a explorar e adotar essa tecnologia. Ela tem o potencial de revolucionar o mundo financeiro, fornecendo uma moeda digital mais eficiente, segura e transparente.
O Hyperledger Fabric é uma framework de blockchain modular de código aberto para o desenvolvimento de aplicações de nível empresarial com estratégias setoriais.
Governos, empresas e instituições usam blockchain para viabilizar uma infraestrutura segura e confiável para identidades e credenciais digitais.
Blockchain é uma rede sem confiança que oferece maior segurança, transparência e automação
A The Home Depot implementa a tecnologia IBM Blockchain para resolver disputas de fornecedores e melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos.
A IPwe usa o IBM Blockchain e a IA para criar um mercado global de patentes transparente, auxiliado pela IBM para aumentar a visibilidade e a flexibilidade.
IBM® Blockchain Platform: a Hyperledger Fabric Support Edition fornece SLAs e suporte corporativo 24 horas por dia, 7 dias por semana para a Hyperledger Fabric, o padrão de fato para plataformas de blockchain corporativas da Linux Foundation.
A IBM Blockchain ajuda os parceiros da cadeia de suprimentos a compartilhar dados confiáveis por meio de soluções de blockchain autorizadas, aumentando a transparência e a confiança.
A IBM® Consulting é uma consultoria global que trabalha lado a lado com os clientes para projetar, construir e operar negócios de alto desempenho.
Construa cadeias de suprimentos resilientes, transparentes e confiáveis com o IBM Blockchain para transformar suas operações, simplificar processos e aumentar a confiança com soluções líderes do setor.