A CBDC é uma forma digital de moeda fiduciária emitida pelos bancos centrais. Ela foi criada para ser uma representação digital da moeda física do país. Ao contrário de criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum, a CBDC é respaldada pelo governo e tem curso legal. O objetivo da CBDC é melhorar a eficiência dos pagamentos e reduzir o custo de impressão, armazenar e transporte de dinheiro físico.

A CBDC opera em uma rede blockchain segura e transparente e usa a tecnologia blockchain para criar um registro imutável de todas as transações. Isso significa que todas as transações são registradas em um livro-razão descentralizado, tornando impossível modificar ou adulterar os dados.

Por outro lado, a blockchain usa uma tecnologia de livro-razão distribuído (DLT) que permite o registro seguro e transparente das transações. Consiste em uma rede descentralizada de computadores, cada um dos quais mantém uma cópia do livro-razão. Sempre que uma nova transação é adicionada ao livro-razão, a rede de computadores usa algoritmos criptográficos complexos para verificar e adicioná-la à cadeia de transações existente de forma a garantir a integridade do livro-razão.

A tecnologia blockchain é caracterizada por sua transparência, segurança e imutabilidade. As transações registradas na blockchain são visíveis para todos os participantes da rede, tornando-a um sistema altamente transparente. Essa tecnologia tem inúmeras aplicações potenciais nos setores de serviços financeiros, gerenciamento da cadeia de suprimentos, sistemas de votação e muito mais. Ela é vista como uma tecnologia promissora para aumentar a transparência, reduzir fraudes e permitir transações seguras entre pares sem a necessidade de intermediários.