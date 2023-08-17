A moeda digital do banco central (CBDC) e a blockchain permitem o futuro dos pagamentos

Uma pessoa pagando com cartão de crédito sem contato usando um celular móvel e inúmeras linhas em alto-relevo como fundo

O mundo financeiro foi revolucionado pela tecnologia blockchain, que permitiu transações peer-to-peer sem a necessidade de intermediários. O lançamento da moeda digital do banco central adicionou uma nova dimensão à tecnologia blockchain, transformando o futuro dos pagamentos para empresas e indivíduos.

Há algum tempo, bancos e governos começaram a redirecionar sua atenção para o uso de recursos digitais em suas operações e economias. A ordem executiva do Presidente dos Estados Unidos, “Desenvolvimento Responsável de Recursos Digitais”, é um exemplo do reconhecimento público da necessidade do desenvolvimento prudente de tais recursos. Bancos e governos estão buscando ativamente a CBDC porque é uma alternativa mais segura às criptomoedas.

Moeda digital e blockchain levam a uma maior integridade e eficiência

A CBDC é uma forma digital de moeda fiduciária emitida pelos bancos centrais. Ela foi criada para ser uma representação digital da moeda física do país. Ao contrário de criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum, a CBDC é respaldada pelo governo e tem curso legal. O objetivo da CBDC é melhorar a eficiência dos pagamentos e reduzir o custo de impressão, armazenar e transporte de dinheiro físico.

A CBDC opera em uma rede blockchain segura e transparente e usa a tecnologia blockchain para criar um registro imutável de todas as transações. Isso significa que todas as transações são registradas em um livro-razão descentralizado, tornando impossível modificar ou adulterar os dados.

Por outro lado, a blockchain usa uma tecnologia de livro-razão distribuído (DLT) que permite o registro seguro e transparente das transações. Consiste em uma rede descentralizada de computadores, cada um dos quais mantém uma cópia do livro-razão. Sempre que uma nova transação é adicionada ao livro-razão, a rede de computadores usa algoritmos criptográficos complexos para verificar e adicioná-la à cadeia de transações existente de forma a garantir a integridade do livro-razão.

A tecnologia blockchain é caracterizada por sua transparência, segurança e imutabilidade. As transações registradas na blockchain são visíveis para todos os participantes da rede, tornando-a um sistema altamente transparente. Essa tecnologia tem inúmeras aplicações potenciais nos setores de serviços financeiros, gerenciamento da cadeia de suprimentos, sistemas de votação e muito mais. Ela é vista como uma tecnologia promissora para aumentar a transparência, reduzir fraudes e permitir transações seguras entre pares sem a necessidade de intermediários.

CBDC e o futuro seguro e inclusivo dos pagamentos

A CBDC tem o potencial de transformar o futuro dos pagamentos. Ela pode ser usada para criar dinheiro programável que pode ser gasto apenas em coisas específicas. Por exemplo, um governo pode emitir um pacote de estímulo que só pode ser gasto em determinados bens e serviços. Isso garantiria que o dinheiro fosse gasto da maneira pretendida e reduziria o risco de fraude.

Além disso, a CBDC pode melhorar a inclusão financeira. De acordo com o Banco Mundial, cerca de 1,7 bilhão de pessoas não têm acesso a serviços financeiros básicos. A CBDC pode resolver esse problema fornecendo uma moeda digital que qualquer pessoa com um smartphone pode usar, sem a necessidade de uma conta bancária.

Quando um detentor de CBDC usa seu telefone como meio para transações, torna-se crucial estabelecer um forte vínculo entre sua identidade digital e o dispositivo que está usando. Esse vínculo é essencial para garantir que a parte certa esteja envolvida na transação, mitigando o risco de fraude e promovendo a confiança no ecossistema financeiro digital. Dito isso, a CBDC e a identidade digital podem trabalhar juntas para melhorar a inclusão financeira. Veja aqui alguns pontos a serem considerados:

  • Identificação confiável: a identidade digital fornece um meio de identificar de forma confiável indivíduos que participam de transações financeiras. Ao vincular a identidade digital exclusiva de uma pessoa à sua carteira de CBDC, o banco central pode autenticar sua identidade e estabelecer confiança no sistema de pagamento digital.
  • Acesso a serviços financeiros: muitas pessoas, especialmente aquelas em áreas carentes ou remotas, não têm acesso a serviços bancários tradicionais. Ao habilitar transações de CBDC em telefones móveis, as pessoas podem participar do sistema financeiro formal sem a necessidade de uma conta bancária física. Isso amplia os serviços financeiros para as populações sem acesso ou com pouco acesso a serviços bancários, promovendo a inclusão financeira.
  • Transações seguras: ao proteger a identidade digital e autenticar o dispositivo, as transações de CBDC se tornam mais seguras. Ela garante que somente indivíduos autorizados possam acessar e usar a carteira de CBDC em seus telefones, reduzindo o risco de roubo de identidade e fraude. Essa segurança gera confiança no sistema, incentivando as pessoas a adotar a CBDC e se envolver em transações financeiras digitais.
  • Ecossistema digital inclusivo: quando a CBDC é acoplada à identidade digital, ela pode possibilitar a interoperabilidade entre vários serviços financeiros digitais. Ela permite que as pessoas conectem sua carteira de CBDC a outras plataformas digitais, como comércio eletrônico, empréstimos digitais ou serviços de seguros. Essa integração cria um ecossistema digital inclusivo, que capacita os indivíduos a acessar uma variedade de serviços financeiros de forma conveniente e segura.

Além disso, a CBDC pode reduzir o risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A tecnologia blockchain pode ser usada para criar um registro imutável de todas as transações, facilitando o rastreamento da movimentação de dinheiro e a identificação de atividades suspeitas.

A CBDC representa uma oportunidade significativa para o setor financeiro

A CBDC é um desenvolvimento relativamente novo no mundo das finanças e seu surgimento criou várias oportunidades no mercado:

  • Sistemas de pagamento aprimorados: a CBDC pode melhorar os sistemas de pagamento fornecendo um método de pagamento seguro, rápido e de baixo custo. Ela pode substituir o dinheiro (que é mais caro de produzir e gerenciar) por uma moeda digital que pode ser facilmente transferida entre as partes.
  • Maior eficiência: a CBDC reduz a necessidade de intermediários no processo de pagamento, o que reduz os custos de transações e aumenta a velocidade.
  • Política monetária aprimorada: a CBDC pode fornecer aos bancos centrais um melhor controle sobre a política monetária, permitindo um controle mais direto sobre a oferta e a velocidade do dinheiro e concedendo-lhes visibilidade sobre os fluxos de pagamentos. Os bancos centrais podem avaliar o desempenho com comportamento econômico em tempo real, em vez de depender de indicadores atrasados para avaliar a integridade da economia.
  • Novos modelos de negócios: o lançamento da CBDC pode criar novos modelos de negócios (como carteiras digitais e soluções de pagamento omnicanal), que podem agregar valor aos consumidores e às empresas.

A CBDC pode ser o futuro dos pagamentos e será interessante ver como o mercado evolui à medida que mais bancos centrais começam a explorar e adotar essa tecnologia. Ela tem o potencial de revolucionar o mundo financeiro, fornecendo uma moeda digital mais eficiente, segura e transparente.

