Por que os bancos centrais não gostam de criptomoedas

As criptomoedas — frequentemente apresentadas como uma fuga da moeda fiduciária e do sistema bancário tradicional — tornaram-se um foco constante de atenção para bancos e governos. A Ordem Executiva mais recente do Presidente dos EUA é apenas um exemplo de governos que consideram cuidadosamente como lidar com criptomoedas. Com todas as notícias, é fácil perder de vista os fundamentos da política monetária e das moedas e por que as criptomoedas (ou “criptos”) não são uma substituição provável para as moedas fiduciárias.

Em 2021, o Bank of International Settlements (que pertence aos bancos centrais e presta serviços financeiros a eles) encomendou um artigo de pesquisa acadêmica intitulado “Desconfiança ou especulação? Os fatores socioeconômicos dos investimentos em criptomoedas dos EUA.” A pesquisa descobriu que os investidores em criptomoedas eram mais propensos a serem usuários de bancos digitais, do sexo masculino, jovens e com educação formal. Mais surpreendentemente, descobriu-se que os investidores e usuários de criptomoedas não eram motivados por uma desconfiança nos serviços bancários e de pagamento tradicionais. Esta tão divulgada razão para o Bitcoin e outras criptomoedas iniciais parece ser um mito.

Limites da criptografia como forma de pagamento

É claro que a popularidade das criptomoedas foi em parte impulsionada por altas avaliações e volatilidade, atraindo a atenção de negociadores, da mídia e do público. Mas essa volatilidade torna as criptomoedas menos ideais para pagamentos. Empresas como a Tesla e a Amazon, depois de inicialmente afirmarem que aceitariam algumas criptomoedas como moeda, voltaram atrás. Por que eles quereriam aceitar uma moeda cujo valor pode flutuar de forma tão drástica diariamente?

Por que, de fato, alguém faria isso? As criptomoedas encontrarão seu caminho nos sistemas de pagamento convencionais ou permanecerão como um investimento especulativo? Grande parte da resposta depende da compreensão de como governos, reguladores e bancos centrais agem para proteger suas economias e seus cidadãos. Por que "proteger"? Vamos explorar isso apresentando uma breve análise do papel dos bancos centrais.

Como os preços instáveis de criptomoedas desafiam os bancos centrais

As principais funções do banco central de qualquer país são:

Governar a segurança, a solidez e a estabilidade da economia e dos sistemas (a autoridade varia de acordo com o país, mas para os fins deste artigo, é uma generalização suficiente) Ajudar a garantir que o país seja um lugar seguro para investir a longo prazo, controlando a inflação

O método mais direto de controlar a inflação e o valor relativo de uma moeda é definir a taxa de juros fornecida aos bancos comerciais por seus depósitos e empréstimos do banco central. Isso determina em grande parte os juros oferecidos pelos bancos comerciais aos seus correntistas e tomadores de empréstimos, o que, por sua vez, tem um efeito direto sobre os comportamentos econômicos, como gastos e poupança.

Alguns bancos centrais estabelecem uma meta de inflação pública: o Banco do Canadá, por exemplo, estabeleceu uma desde 1991, e redefine essa meta com o governo federal a cada cinco anos. Alguns governos e bancos centrais vinculam sua economia a outra economia estabelecendo uma taxa de câmbio fixa entre sua moeda fiduciária e outra, como USD ou EUR. De qualquer forma, o objetivo é controlar a inflação gerenciando o valor da moeda. O poder de um banco central de controlar uma moeda fiduciária deriva em grande parte da soberania do país em que opera, com uma população tributável que sustenta os sistemas econômico e bancário e as estruturas governamentais.

Agora, se você, como banco central, não controla o valor da moeda usada por sua população, não poderá mais controlar a inflação ou a segurança, estabilidade e solidez de seus sistemas econômicos e financeiros. As criptos não são diretamente afetadas pelas taxas de juros de nenhum país em particular, pelo menos não mais do que uma infinidade de outros fatores que fazem seus valores girarem.

Para um banco central, se os atores envolvidos na avaliação e distribuição da moeda estão além de seu controle, você essencialmente cedeu o controle da política monetária a esses atores e suas atividades. O sistema ficará suscetível a uma rápida inflação ou deflação. A mesma unidade de criptomoeda pode comprar um smartphone hoje e um sanduíche amanhã. Indivíduos e empresas começarão a desconfiar do sistema, e a economia sofrerá.

O potencial das stablecoins respaldadas centralmente

Isso não quer dizer que a tecnologia usada pelas criptomoedas também não possa ser usada pelos bancos centrais para fornecer, regular ou monitorar moedas digitais estáveis para as populações e economias que elas protegem. Bancos centrais e governos, incluindo o Federal Reserve dos EUA, estão atualmente explorando as moedas digitais do banco central (CBDCs). Alguns trabalharam por vários anos com a cooperação de bancos comerciais. O tópico agora é proeminente para muitos legisladores e burocratas envolvidos com sistemas financeiros. Em janeiro de 2021, o Escritório do Controlador da Moeda nos Estados Unidos divulgou orientações regulatórias sobre o uso de tecnologias de blockchain em sistemas financeiros, e alguns bancos centrais já estabeleceram atividades de prova de conceito com bancos centrais. A mais recente Ordem Executiva Presidencial dos EUA e os dois projetos de lei recentemente introduzidos na Câmara dos Representantes e no Senado dos EUA também demonstram a preocupação que os governos têm com relação a recursos digitais e moedas, e eles tentam padronizar definições e proteções. Muitos acreditam que é apenas uma questão de tempo até que a moeda se torne puramente digital.

As CDBs se comportariam de forma diferente das criptomoedas mais populares: se estiverem diretamente vinculadas a uma moeda fiduciária, como uma "stablecoin", seu valor permanecerá tão estável quanto a moeda fiduciária. Se puderem ser facilmente rastreadas de usuário para usuário, não são mais viáveis para lavagem de dinheiro, comportamentos econômicos ocultos ou financiamento de outras atividades ilícitas. Embora o uso de criptomoedas para fins ilegais seja talvez superestimado (o uso de dinheiro para atividades criminosas ainda é mais prevalente), há um apelo considerável para bancos centrais e governos para atrair usuários legítimos de criptomoedas e depreciar as criptomoedas menos rastreáveis.

Quando você deixa de lado as opiniões dos especialistas, a recente Ordem Executiva do Presidente dos EUA está realmente pedindo uma consideração cuidadosa de como os recursos digitais devem ser regulamentados. Com relação às criptomoedas, os governos estão em uma posição complicada: como tantas pessoas investiram (algumas delas suas economias de toda a vida) em criptomoedas ou outros recursos digitais, os governos agora precisam considerar como proteger seus cidadãos. Se os governos não fizerem nada para regular o mercado de criptomoedas e instruírem ou permitirem que os bancos centrais emitam seus próprios CDBs, o impacto resultante nas criptomoedas poderá ser catastrófico para algumas partes e poderá ter um impacto na economia como um todo. Esse impacto pode influenciar o eleitorado a tomar certas decisões sobre um governo que eles não veem protegendo-os (mesmo que deles próprios). Se o governo realmente regular as criptomoedas com mão pesada e as avaliações posteriormente diminuírem, o impacto para os indivíduos e a economia poderá ser igualmente catastrófico e capaz de influenciar os eleitorados.

Apesar das questões regulatórias relacionadas às criptomoedas, os bancos poderiam obter outros benefícios monitorando os fluxos e o uso da moeda. Certamente, isso poderia ajudar nos objetivos dos bancos centrais de monitorar e influenciar o crescimento econômico.

Como isso afetará a atual safra de vários milhares de criptomoedas? Só o tempo dirá. Se você gosta de investimentos especulativos e arriscados, as criptomoedas podem ser para você, mas escolha com cuidado. Pode chegar o dia em que as ações daqueles com o mandato de proteger suas economias e mercados soberanos tornarão algumas criptomoedas irrelevantes ou de valor limitado, e apenas boas como relíquias para amadores e historiadores.