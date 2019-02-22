Existem pelo menos cinco maneiras específicas de como os dados da blockchain podem ajudar cientistas de dados em geral.

Garantia de confiança (integridade dos dados)

Os dados registrados na blockchain são confiáveis porque devem ter passado por um processo de verificação que garante sua qualidade. Também proporciona transparência, já que as atividades e transações que ocorrem na rede blockchain podem ser rastreadas.

No ano passado, a Lenovo apresentou esse caso de uso da tecnologia blockchain para detectar documentos e formulários fraudulentos. As gigantes do PC usaram a tecnologia blockchain para validar documentos físicos que foram codificados com assinaturas digitais. As assinaturas digitais são processadas por computadores e a autenticidade do documento é verificada por meio de um registro de blockchain.

Na maioria das vezes, a integridade dos dados é garantida quando os detalhes da origem e as interações relativas a um bloco de dados são armazenados na blockchain e automaticamente verificados antes que possam ser aplicados.

Prevenção de atividades maliciosas

Como a blockchain utiliza um algoritmo de consenso para verificar as transações, é impossível que uma única unidade represente uma ameaça à rede de dados. Um nó (ou unidade) que começa a agir de forma anormal pode ser facilmente identificado e eliminado da rede.

Como a rede é muito distribuída, é quase impossível que uma única parte gere poder computacional suficiente para alterar os critérios de validação e permitir dados indesejados no sistema. Para alterar as regras da blockchain, a maioria dos nós deve ser agrupada para criar um consenso. Isso não será possível de ser alcançado por um único ator ruim.

Fazer previsões (análise preditiva)

Os dados da blockchain, assim como outros tipos de dados, podem ser analisados para revelar insights valiosos sobre os comportamentos, tendências e, como tal, podem ser usados para prever resultados futuros. Além disso, a blockchain fornece dados estruturados coletados de indivíduos ou dispositivos individuais.

Na análise preditiva, os cientistas de dados se baseiam em grandes conjuntos de dados para determinar com boa exatidão o resultado de eventos sociais, como preferências do cliente, valor vitalício do cliente, preços dinâmicos e taxas de rotatividade no que se refere às empresas. No entanto, isso não se limita a insights de negócios, pois quase qualquer evento pode ser previsto com a análise de dados correta, sejam sentimentos sociais ou marcadores de investimento.

E devido à natureza distribuída da blockchain e ao enorme poder computacional disponível por meio dela, cientistas de dados, mesmo em Organizações menores, podem realizar extensas tarefas de análise preditiva. Esses cientistas de dados podem usar o poder computacional de vários milhares de computadores conectados em uma blockchain como um serviço baseado em nuvem para analisar resultados sociais em uma escala que não teria sido possível de outra forma.

Análise de dados em tempo real

Como tem sido exibido em sistemas financeiros e de pagamento, a blockchain possibilita transações internacionais em tempo real. Vários bancos e inovadores de fintech agora estão explorando a blockchain porque ela permite a liquidação rápida (na verdade, em tempo real) de grandes valores, independentemente das barreiras geográficas.

Da mesma maneira, organizações que exigem análise de dados em tempo real em grande escala podem contar com um sistema habilitado para blockchain para alcançar seus objetivos. Com a blockchain, os bancos e outras organizações podem observar mudanças nos dados em tempo real, possibilitando a tomada de decisões rápidas, seja para bloquear uma transação suspeita ou rastrear atividades anormais.

Gerenciar o compartilhamento de dados

Nesse sentido, os dados obtidos de estudos de dados podem ser armazenados em uma rede blockchain. Dessa forma, as equipes de projeto não repetem a análise de dados já realizada por outras equipes ou reutilizam erroneamente dados que já foram usados. Além disso, uma blockchain platform pode ajudar cientistas de dados a monetizar seu trabalho, provavelmente negociando resultados de análises armazenados na plataforma.