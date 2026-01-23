O que é comércio agêntico?

O comércio agêntico é uma abordagem de compra e venda em que agentes de IA atuam em nome de consumidores ou empresas para fazer pesquisa, negociar e concluir compras, muitas vezes sem intervenção humana direta.
Agentes de IA são sistemas impulsionados por inteligência artificial que realizam tarefas de forma autônoma, projetando fluxos de trabalho com as ferramentas disponíveis. Enquanto bots mais simples baseados em regras podem responder a prompts, agentes inteligentes modernos têm funcionalidade mais ampla: eles podem raciocinar, planejar e agir em vários sistemas e plataformas de IA.
Ao contrário das experiências tradicionais de comércio eletrônico, que exigem que uma pessoa procure manualmente por produtos, compare opções, leia avaliações e conclua o processo de compra passo a passo, o comércio automatizado transfere grande parte desse trabalho para agentes de IA. Em um fluxo tradicional, os compradores devem alternar entre guias e lojas para avaliar as opções e inserir manualmente suas informações no checkout.
Com o comércio agêntico, assistentes de compras impulsionados por IA reúnem proativamente requisitos, examinam várias lojas em tempo real, avaliam produtos em relação às preferências e restrições do usuário e fazem compras ou recomendações em nome do usuário. Isso simplifica o processo.
O comércio agêntico não se limita às compras online. É relevante para uma ampla gama de experiências de comércio, incluindo viagens e emissão de bilhetes, assinaturas, serviços digitais e integrações de varejo físico.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O comércio agêntico faz parte da próxima fase de integração da IA generativa no comércio. Um estudo do IBM Institute for Business Value de 2026 revelou que 45% dos consumidores já utilizam IA em alguma parte do processo de compra.
O uso abrange desde a interpretação de avaliações até a busca por ofertas, indicando que os hábitos do consumidor estão mudando para decisões de compra baseadas em IA. Outras pesquisas sugerem que o comércio agêntico poderá gerar entre USD 3 trilhões e 5 trilhões globalmente até 2030.1
A onda atual está sendo moldada pelos avanços da IA generativa e pelos ecossistemas de ferramentas, desde modelos da OpenAI usados como assistentes internos até integrações de varejo, que chegam cada vez mais a mercados como a Amazon.
As gerações anteriores da IA para varejo, como os mecanismos de recomendação ou os chatbots, eram reativas e exigiam instruções humanas passo a passo. Os agentes modernos de IA agêntica diferem em três aspectos:
Enquanto a IA comercial anterior se limitava a responder a consultas e fazer sugestões estáticas de produtos, os agentes de hoje podem operar como assistentes de compras, agentes de compras ou agentes comerciais. Podem ser incorporados em aplicações como ChatGPT, Gemini ou Perplexity. Por meio da interação em linguagem natural, associam a intenção da consulta aos dados estruturados de produtos e gerenciam pagamentos e outras tarefas em plataformas de comércio eletrônico e sistemas físicos de varejo.
Esses agentes de compras não apenas recomendam um par de sapatos; eles navegam em plataformas de comércio eletrônico, comparam o preço em vários varejistas, aplicam cupons e concluem compras usando métodos de pagamento pré-autorizados.
À medida que o comércio agêntico continua evoluindo, os comportamentos e expectativas dos consumidores também evoluem. Hoje em dia, os clientes estão acostumados a acessar um site ou plataforma específica para procurar produtos ou serviços. Mas o comércio agêntico desfaz essas fronteiras e torna esses mesmos produtos e serviços acessíveis para compra por outros meios.
Por exemplo, um consumidor pode precisar reordenar um item doméstico, reservar um hotel ou renovar uma assinatura. Em um modelo tradicional, eles visitariam um ou mais sites para concluir essas tarefas. Com o comércio agêntico, eles podem pedir a ajuda de um agente de IA. O agente conclui a transação por meio de uma interface conversacional ou de um serviço conectado. O usuário não precisa acessar o site ou aplicativo da loja.
A adoção desses agentes também está aumentando tanto para empresas quanto para consumidores. Muitas startups agora oferecem componentes implementáveis para orquestração, avaliação e governança de agentes. Esses componentes geralmente são desenvolvidos em frameworks de código aberto para facilitar o uso.
O comércio agêntico normalmente passa por vários estágios, conectando inputs humanos à ação independente da IA:
No centro do comércio agêntico está a relação usuário-agente. Os usuários definem metas, permissões e restrições, como limites orçamentários ou preferências de marca. Por exemplo, um consumidor pode solicitar a um agente de IA: "encontre uma barraca de acampamento abaixo de USD 150 e que seja entregue até sexta-feira". O agente de compras interpreta a solicitação, acessa dados estruturados de produtos e aplica filtros com base no preço, especificações e disponibilidade de entrega.
Quando feita corretamente, essa interação pode parecer menos um preenchimento de formulários e mais uma conversa guiada que melhora a experiência do usuário respeitando permissões e restrições.
A IA agêntica vai além das ferramentas de IA padrão, planejando fluxos de trabalho de várias etapas, chamando APIs externas e ajustando ações ao longo do processo. Essa complexidade permite ações autônomas, como monitorar alterações de preços em tempo real, reordenar inventário quando ele fica baixo e concluir compras sem aprovação humana repetida. A autonomia geralmente é escalonada para que as compras de baixo risco sejam totalmente automatizadas, enquanto compras de valores mais altos ou confidenciais ainda podem exigir aprovação humana.
No exemplo anterior da barraca de acampamento, o agente autorizado pesquisa vários bancos de dados de varejistas em diferentes fornecedores para comparar ofertas em tempo real. Também pode usar um protocolo de agente para agente para negociar benefícios adicionais, como pacotes de itens ou descontos por fidelidade.
O comércio agêntico transforma o processo de descoberta de produtos em algo menos focado em buscas ou navegação e mais em atingir um objetivo específico. Os agentes analisam dados de produtos de várias fontes, comparam fatores como preço, disponibilidade, tempo de entrega e avaliações.
À medida que os recursos agênticos evoluem, esses processos se tornam cada vez mais multimodais, o que significa que incorporam texto, imagens, histórico do usuário e dados estruturados. Esse desenvolvimento está gerando interesse na otimização generativa de mecanismos, que se concentra na estruturação do conteúdo de produtos para que LLMs e agentes possam interpretá-lo. Em vez de otimizar apenas para pesquisas humanas, as marcas agora precisam de dados de produtos legíveis por máquinas, atributos padronizados e metadados claros para que os sistemas de IA possam descobri-los e usá-los.
Para que o comércio agêntico opere em escala, os varejistas e prestadores de serviços devem tornar seus sistemas acessíveis por meio de interfaces legíveis por máquina. Essa acessibilidade normalmente envolve a exposição de APIs para catálogos de produtos, preços e disponibilidade em tempo real, juntamente com políticas de devolução, garantias e outras informações.
Essas interfaces permitem a comunicação entre comerciante e agente, para que os agentes de IA possam validar o inventário e executar compras em nome do usuário. Cada vez mais, essa integração é discutida em termos de padrões emergentes ou propostos, muitas vezes chamada de Agentic Commerce Protocol (ACP). Essas normas visam definir como os agentes de IA e os comerciantes trocam esse tipo de informação estruturada.
Pagamentos agênticos são uma parte fundamental do processo de comércio agêntico. Nos últimos anos, as principais plataformas de comércio eletrônico e provedores de pagamento expandiram os recursos de API para suportar fluxos de trabalho de compra automatizados e gerenciamento de assinaturas. As compras agênticas são concluídas usando sistemas de autenticação delegada, como o Agent Payments Protocol (AP2) do Google, as credenciais tokenizadas prontas para IA da Visa ou a integração da Stripe com finalização de compra instantânea no aplicativo no ChatGPT. Esses sistemas de autenticação permitem a transparência das transações e fornecem trilhas de auditoria para auxiliar na detecção de fraudes.
Depois de concluir uma compra, os agentes podem assumir outras tarefas, como rastrear remessas e gerenciar devoluções. Eles também podem iniciar recomendações de produtos pós-venda para acessórios ou produtos complementares que vão além da venda inicial.
O comércio agêntico oferece muitos benefícios, incluindo:
Os agentes de IA podem ajudar os consumidores a reduzir o tempo de pesquisa e acelerar a tomada de decisão, ao fornecer recomendações personalizadas de produtos com base no histórico de compras e nas preferências. Para empresas, o comércio agêntico oferece novos caminhos para a descoberta de produtos e o potencial de monetizar as interações dos agentes por meio de ofertas direcionadas ou negócios agrupados.
O comércio agêntico enfrenta algumas barreiras para a adoção, incluindo:
Embora o comércio agêntico seja frequentemente discutido no contexto das compras online, sua aplicação se estende a qualquer setor em que as compras e transações sejam complexas, repetitivas ou urgentes. À medida que os agentes de IA ganham a capacidade de interagir diretamente com fornecedores e sistemas de pagamento, o comércio agêntico está sendo explorado como uma camada de coordenação para uma ampla gama de atividades comerciais.
As empresas podem utilizar o comércio agêntico para automatizar decisões de aquisição, especialmente para compras rotineiras ou de baixo risco. Os agentes de IA podem validar fornecedores aprovados, negociar preços baseados em volume e fazer pedidos. Em contextos de cadeia de suprimentos, os agentes também podem responder às necessidades ou interrupções de estoque buscando fornecedores alternativos em tempo real.
Cerca de 61% dos líderes de suprimentos citam os riscos geopolíticos e de suprimentos como as principais preocupações e, até 2028, espera-se que metade dos fabricantes do G2000 operacionalize cadeias de suprimentos circulares habilitadas por IA. O comércio agêntico fornece a camada de transação e coordenação que torna isso uma realidade.
No varejo, o comércio agêntico permite que os agentes de IA gerenciem compras recorrentes, comparem preços em vários varejistas em tempo real e façam pedidos com base nas preferências ou restrições definidas pelo usuário. Os agentes podem coordenar o pedido online com retirada na loja ou entrega, reduzindo o atrito entre os canais. Para os varejistas, essa funcionalidade pode mudar a concorrência para dados de produtos legíveis por máquina, disponibilidade e confiabilidade de atendimento, em vez de focar apenas na visibilidade da marca.
O comércio agêntico é cada vez mais aplicado ao gerenciamento de assinaturas digitais, licenças e serviços baseados no uso. Os agentes de IA podem monitorar o quanto a assinatura está sendo usada, cancelar serviços subutilizados, atualizar planos quando os limites são atingidos ou mudar de provedor com base em critérios de preço ou desempenho. Esse caso de uso se concentra mais na otimização pós-compra do que na descoberta inicial.
No setor de viagens e hotelaria, o comércio agêntico suporta fluxos de trabalho de reserva de ponta a ponta, incluindo voos, acomodações, transporte terrestre e outros elementos. Os agentes de IA podem monitorar preços, remarcar viagens quando as condições mudam e lidar com reembolsos ou créditos automaticamente, dentro de limites de aprovação predefinidos.
As organizações que desejam adotar o comércio agêntico precisam:
Os primeiros a adotar o comércio agêntico poderão influenciar como esses sistemas inteligentes de IA lidam com a descoberta, a recomendação e a fidelidade dentro do ecossistema.
Descubra como a IA está redefinindo a liderança — capacitando equipes, acelerando decisões e gerando vantagem competitiva.
Aumente a competitividade no setor de produtos de consumo com a IA generativa.
Entenda como a IA generativa é capaz de aliviar sua carga de trabalho e aumentar a produtividade
Saiba como empresas de varejo e bens de consumo inovam com IA, desde os produtos até os ecossistemas — e tudo o que está entre eles — para construir sua vantagem distinta orientada por IA.
Otimize seus fluxos de trabalho e recupere seu tempo com a tecnologia de automação do watsonx Orchestrate.
Maximize o valor desde a fonte até o pagamento usando IA para aprimorar o atendimento ao cliente e aumentar a eficiência.
Transforme experiências de comércio omnichannel com IA e automação, tornando o comércio verdadeiramente inteligente.
Transforme experiências de comércio omnichannel com IA e automação, tornando o comércio verdadeiramente inteligente.
1 The agentic commerce opportunity: How AI agents are ushering in a new era for consumers and merchants, McKinsey, outubro de 2025