O que é comércio agêntico?

O comércio agêntico faz parte da próxima fase de integração da IA generativa no comércio. Um estudo do IBM Institute for Business Value de 2026 revelou que 45% dos consumidores já utilizam IA em alguma parte do processo de compra.

O uso abrange desde a interpretação de avaliações até a busca por ofertas, indicando que os hábitos do consumidor estão mudando para decisões de compra baseadas em IA. Outras pesquisas sugerem que o comércio agêntico poderá gerar entre USD 3 trilhões e 5 trilhões globalmente até 2030.1

A onda atual está sendo moldada pelos avanços da IA generativa e pelos ecossistemas de ferramentas, desde modelos da OpenAI usados como assistentes internos até integrações de varejo, que chegam cada vez mais a mercados como a Amazon.

As gerações anteriores da IA para varejo, como os mecanismos de recomendação ou os chatbots, eram reativas e exigiam instruções humanas passo a passo. Os agentes modernos de IA agêntica diferem em três aspectos:

Autonomia : podem agir sem intervenções constantes do usuário, seguindo frameworks e diretrizes predefinidas.

: podem agir sem intervenções constantes do usuário, seguindo frameworks e diretrizes predefinidas. Raciocínio : adaptam as recomendações e ações com base na evolução das condições, como as mudanças de preço ou o esgotamento do estoque.

: adaptam as recomendações e ações com base na evolução das condições, como as mudanças de preço ou o esgotamento do estoque. Interoperabilidade: integram-se a muitas plataformas e fluxos de trabalho de IA por meio de APIs abertas e conectores de código aberto, possibilitando a automação em vários sistemas.

Enquanto a IA comercial anterior se limitava a responder a consultas e fazer sugestões estáticas de produtos, os agentes de hoje podem operar como assistentes de compras, agentes de compras ou agentes comerciais. Podem ser incorporados em aplicações como ChatGPT, Gemini ou Perplexity. Por meio da interação em linguagem natural, associam a intenção da consulta aos dados estruturados de produtos e gerenciam pagamentos e outras tarefas em plataformas de comércio eletrônico e sistemas físicos de varejo.

Esses agentes de compras não apenas recomendam um par de sapatos; eles navegam em plataformas de comércio eletrônico, comparam o preço em vários varejistas, aplicam cupons e concluem compras usando métodos de pagamento pré-autorizados.

À medida que o comércio agêntico continua evoluindo, os comportamentos e expectativas dos consumidores também evoluem. Hoje em dia, os clientes estão acostumados a acessar um site ou plataforma específica para procurar produtos ou serviços. Mas o comércio agêntico desfaz essas fronteiras e torna esses mesmos produtos e serviços acessíveis para compra por outros meios.

Por exemplo, um consumidor pode precisar reordenar um item doméstico, reservar um hotel ou renovar uma assinatura. Em um modelo tradicional, eles visitariam um ou mais sites para concluir essas tarefas. Com o comércio agêntico, eles podem pedir a ajuda de um agente de IA. O agente conclui a transação por meio de uma interface conversacional ou de um serviço conectado. O usuário não precisa acessar o site ou aplicativo da loja.

A adoção desses agentes também está aumentando tanto para empresas quanto para consumidores. Muitas startups agora oferecem componentes implementáveis para orquestração, avaliação e governança de agentes. Esses componentes geralmente são desenvolvidos em frameworks de código aberto para facilitar o uso.