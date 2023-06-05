À medida que uma organização cresce, pode se tornar insustentável confiar em sistemas de gerenciamento de ordens de serviço em papel (ou mesmo planilhas) para gerenciar as necessidades de dados em constante evolução. Organizações maiores e com necessidades mais complexas devem considerar investir em software de sistema de gerenciamento de manutenção (CMMS), um tipo de software de gerenciamento de ordens de serviço.

Um CMMS de alta qualidade planejará, criará, rastreará e organizará automaticamente solicitações de serviço, ordens de serviço e manutenção de rotina, eliminando tarefas excessivas de planejamento de tarefas para gerentes e supervisores de manutenção.

O uso de software CMMS também permite que sua organização armazene grandes quantidades de dados eletronicamente, em um local centralizado. Com todos os dados das ordens de serviço em um só lugar, sua equipe de gerenciamento pode ter acesso em tempo real às ordens de serviço enquanto elas migrar no ciclo de vida das ordens de serviço. As plataformas CMMS com software de acompanhamento para dispositivos móveis levam o acesso um passo adiante, permitindo que os usuários rastreiem ordens de serviço e acessem atividades de manutenção remotamente.

Além disso, um bom CMMS pode agregar e exibir dados de ordens de serviço de acordo com as necessidades específicas do departamento. As equipes de manutenção podem criar e visualizar relatórios personalizáveis, visualizar dados de tendências e métricas/KPIs e monitorar a funcionalidade do ativo para simplificar a solução de problemas e o gerenciamento de inventário.

Embora a adoção de um CMMS possa ser um processo complexo, integrar o software CMMS nas operações de manutenção pode ajudar a Organização a reduzir custos, aumentar o acesso a dados e visibilidade, reduzir o backlog e o erro humano e otimizar os sistemas de gerenciamento de suas instalações.