A postura de resiliência coloca as empresas no comando antes do boom das aplicações de IA

Tags
Inteligência artificial Infraestrutura de TI Middleware
27 de maio de 2025

Autor

Dinesh Nirmal

SVP

IBM Software

Pronto ou não, um novo boom de aplicativos está chegando. Nos próximos três anos, poderemos ver a criação de um bilhão — sim, um bilhão — de novas aplicações... e isso graças à IA generativa.

A IA generativa acelera o desenvolvimento de aplicativos por meio da geração de código de IA e da automação de outras etapas, incluindo, principalmente, a geração de casos de teste utilizados para verificar a funcionalidade — um processo tradicionalmente demorado.

Ferramentas impulsionadas por IA e ambientes de desenvolvimento estão ajudando os desenvolvedores de aplicativos a trabalhar melhor, eliminando tarefas rotineiras e liberando largura de banda para mais inovação.

Mas, em meio à expectativa, uma palavra de cautela para as empresas: à medida que você incorpora mais aplicativos novos aos fluxos de trabalho diários, enfrenta mais riscos se algo sair errado.

Projeto 3D de bolas rolando em uma pista

As últimas notícias e insights sobre IA  

Descubra insights selecionados por especialistas e notícias sobre IA, nuvem e outros assuntos no boletim informativo semanal Think. 

Os seis pilares da resiliência das aplicações

No desenvolvimento de software, uma aplicação resiliente recupera-se rapidamente de interrupções ou falhas inesperadas com pouco ou nenhum impacto na produtividade.

Porém, como as empresas podem avaliar se as aplicações são resilientes?

A resposta está nos requisitos não funcionais, ou NFRs. Ao contrário dos requisitos funcionais, que se referem ao que um sistema deve fazer, os requisitos não funcionais são critérios para o desempenho e os recursos de um sistema. 

Ao avaliar a resiliência da aplicação, há seis tipos de NFRs que mais importam:

  • Manutenção: a facilidade de manutenção em um aplicativo por meio de modificações. Estratégias como design modular, testes automáticos, integração e implementação contínuas (CI/CD), controle de versão e refatoração regular podem melhorar a capacidade de manutenção.
  • Observabilidade: o quão bem o estado interno de um aplicativo pode ser avaliado com base em suas saídas externas. A observabilidade de aplicativos pode ser alcançada por meio de abordagens como registro abrangente, rastreamento distribuído e uso de ferramentas de monitoramento.
  • Recuperação: com que rapidez e facilidade um aplicativo pode ser devolvido a um estado totalmente operacional. É possível obter alta capacidade de recuperação por meio de estratégias como fazer backup regular dos dados, estabelecer redundância do sistema e implementar processos de teste e restauração.
  • Disponibilidade: a proporção de tempo (como uma porcentagem de um ano) em que um aplicativo ou outro sistema está operacional e acessível para uso. Estratégias como balanceamento de carga, manutenção regular e failover (transferência de cargas de trabalho de um sistema primário com falha para um secundário funcional) podem ajudar os aplicativos a atingir alta disponibilidade.
  • Usabilidade: quão fácil de usar e intuitiva é uma aplicação. A usabilidade de um aplicativo pode ser melhorada por meio de abordagens de design centradas no usuário, que garantem que as interfaces sejam simples, consistentes e acessíveis.
Mixture of Experts | 25 de abril, episódio 52

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Junte-se ao nosso painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produto e outros especialistas de classe mundial enquanto eles cortam o ruído da IA para trazer a você as últimas notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

Soluções para resiliência de aplicações

Conhecer os principais requisitos não funcionais é apenas metade da batalha; implementar medidas para acompanhar os NFRs é a outra metade.

Hoje em dia, muitas empresas estão agindo às cegas: não há visibilidade alguma ou há apenas visibilidade parcial sobre a postura de resiliência. Por exemplo, em um caso recente, um usuário final estava tentando acessar uma aplicação baseada em nuvem que mostrou disponibilidade de “cinco 9s”, o que significa que estava 99,999% disponível em um determinado período. Mas o aplicativo não estava funcionando como o esperado.

Descobriu-se que a culpada foi uma falha de rede que suspendeu a usabilidade do aplicativo. Ter informações sobre usabilidade, além da disponibilidade, poderia ter ajudado a empresa a identificar e lidar com a falha rapidamente, salvando a experiência do usuário final.

A IA poderia ter evitado isso.

Por exemplo, a solução de resiliência da IBM, IBM® Concert, utiliza análise em tempo real para avaliar aplicação e apresentar pontuações de resiliência com base em critérios relacionados aos seis NFRs. Apresenta também recomendações para lidar com problemas e pode automatizar a remediação de vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) para resolução mais rápida e downtime reduzido.

À medida que o boom dos aplicativos de IA generativa se aproxima, as empresas não podem esperar para tirar o risco de adotar novas aplicações. Uma postura de resiliência eficaz permite que você coloque o downtime atrás de você.
Soluções relacionadas
IBM Concert

Simplifique o gerenciamento de aplicações e obtenha insights gerados por IA com base nos quais você pode agir, utilizando o IBM® Concert, uma plataforma de automação tecnológica orientada por IA generativa.

 Explore o IBM Concert
Software e soluções de gerenciamento de desempenho de aplicações

Una observabilidade full stack ao gerenciamento automatizado de recursos de aplicações para lidar com problemas de desempenho antes que eles afetem a experiência do cliente.

 Explore soluções de gerenciamento de desempenho de aplicações
Serviços de gerenciamento de aplicativos para nuvem híbrida

Descubra serviços altamente inovadores oferecidos pela IBM Consulting para gerenciar ambientes híbridos e de multinuvem complexos.

 Explore serviços de gerenciamento de aplicações
Dê o próximo passo

Ao utilizar IA, o IBM® Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar seu negócio.

 Explorar Concert Faça um tour autoguiado