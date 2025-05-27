Pronto ou não, um novo boom de aplicativos está chegando. Nos próximos três anos, poderemos ver a criação de um bilhão — sim, um bilhão — de novas aplicações... e isso graças à IA generativa.

A IA generativa acelera o desenvolvimento de aplicativos por meio da geração de código de IA e da automação de outras etapas, incluindo, principalmente, a geração de casos de teste utilizados para verificar a funcionalidade — um processo tradicionalmente demorado.

Ferramentas impulsionadas por IA e ambientes de desenvolvimento estão ajudando os desenvolvedores de aplicativos a trabalhar melhor, eliminando tarefas rotineiras e liberando largura de banda para mais inovação.

Mas, em meio à expectativa, uma palavra de cautela para as empresas: à medida que você incorpora mais aplicativos novos aos fluxos de trabalho diários, enfrenta mais riscos se algo sair errado.