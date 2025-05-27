Pronto ou não, um novo boom de aplicativos está chegando. Nos próximos três anos, poderemos ver a criação de um bilhão — sim, um bilhão — de novas aplicações... e isso graças à IA generativa.
A IA generativa acelera o desenvolvimento de aplicativos por meio da geração de código de IA e da automação de outras etapas, incluindo, principalmente, a geração de casos de teste utilizados para verificar a funcionalidade — um processo tradicionalmente demorado.
Ferramentas impulsionadas por IA e ambientes de desenvolvimento estão ajudando os desenvolvedores de aplicativos a trabalhar melhor, eliminando tarefas rotineiras e liberando largura de banda para mais inovação.
Mas, em meio à expectativa, uma palavra de cautela para as empresas: à medida que você incorpora mais aplicativos novos aos fluxos de trabalho diários, enfrenta mais riscos se algo sair errado.
No desenvolvimento de software, uma aplicação resiliente recupera-se rapidamente de interrupções ou falhas inesperadas com pouco ou nenhum impacto na produtividade.
Porém, como as empresas podem avaliar se as aplicações são resilientes?
A resposta está nos requisitos não funcionais, ou NFRs. Ao contrário dos requisitos funcionais, que se referem ao que um sistema deve fazer, os requisitos não funcionais são critérios para o desempenho e os recursos de um sistema.
Ao avaliar a resiliência da aplicação, há seis tipos de NFRs que mais importam:
Conhecer os principais requisitos não funcionais é apenas metade da batalha; implementar medidas para acompanhar os NFRs é a outra metade.
Hoje em dia, muitas empresas estão agindo às cegas: não há visibilidade alguma ou há apenas visibilidade parcial sobre a postura de resiliência. Por exemplo, em um caso recente, um usuário final estava tentando acessar uma aplicação baseada em nuvem que mostrou disponibilidade de “cinco 9s”, o que significa que estava 99,999% disponível em um determinado período. Mas o aplicativo não estava funcionando como o esperado.
Descobriu-se que a culpada foi uma falha de rede que suspendeu a usabilidade do aplicativo. Ter informações sobre usabilidade, além da disponibilidade, poderia ter ajudado a empresa a identificar e lidar com a falha rapidamente, salvando a experiência do usuário final.
A IA poderia ter evitado isso.
Por exemplo, a solução de resiliência da IBM, IBM® Concert, utiliza análise em tempo real para avaliar aplicação e apresentar pontuações de resiliência com base em critérios relacionados aos seis NFRs. Apresenta também recomendações para lidar com problemas e pode automatizar a remediação de vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) para resolução mais rápida e downtime reduzido.
À medida que o boom dos aplicativos de IA generativa se aproxima, as empresas não podem esperar para tirar o risco de adotar novas aplicações. Uma postura de resiliência eficaz permite que você coloque o downtime atrás de você.
Saiba mais sobre a automação orientada por IA para a resiliência de aplicações modernas neste artigo IDC Spotlight.
Descubra por que é importante ter uma solução como o IBM Concert, que usa a IA para fornecer a você os insights necessários para otimizar o gerenciamento de suas aplicações e reduzir a carga sobre SREs e desenvolvedores.
