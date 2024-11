A eletrificação sustentável e bem-sucedida exige a substituição de meios de produção alimentados por combustíveis fósseis por tecnologias elétricas e equipamentos elétricos. Veja alguns exemplos:

Eletrificação do aquecimento de processos: o aquecimento de processos industriais é uma etapa fundamental na fabricação de tudo, desde materiais como aço e cimento até produtos de consumo, como eletrodomésticos e cosméticos. O aquecimento é responsável por uma proporção significativa do uso de energia no local, pois grande parte dele ocorre em altas temperaturas - 400°C(752°F) (link fora de ibm.com) ou mais. Como essas demandas de energia geralmente são atendidas por meio da combustão de combustíveis fósseis, o aquecimento de processos contribui com 30% (link fora de ibm.com) das emissões de gases de efeito estufa (GEE) provenientes das instalações de fabricação. A eletrificação oferece uma alternativa ecologicamente correta. O uso de tecnologias de aquecimento eletromagnético, caldeiras elétricas, fornos elétricos e bombas de calor industriais pode ajudar as indústrias a promover grandes reduções nas emissões de GEE. Na Nova Zelândia, por exemplo, a mudança de uma usina siderúrgica(link fora de ibm.com) para um forno elétrico a arco deverá reduzir as emissões em pelo menos 45%.

Motores elétricos: turbinas a gás e turbinas a vapor (alimentadas por combustíveis fósseis) acionam diversos tipos de máquinas giratórias, como ventiladores e compressores. Substituir essas turbinas por motores elétricos movidos a energia limpa pode reduzir as emissões em várias instalações industriais, incluindo estações de compressão de gasodutos de gás natural. (o gás natural é frequentemente considerado um "combustível-ponte" para complementar as fontes de energia renováveis.) As estações de compressão tradicionalmente utilizam turbinas a gás industriais, mas isso está mudando. Por exemplo, desde 2023, mais de 300 estações de compressão (link fora de ibm.com) na Europa dependem agora de motores elétricos.

Veículos elétricos: As emissões de GEE também são provenientes do uso intenso de veículos rodoviários e não rodoviários movidos a combustível fóssil, desde os caminhões que transportam materiais e mercadorias das cadeias de suprimentos até as empilhadeiras nas instalações de fabricação e nos portos. Mudar para veículos elétricos é outra maneira de reduzir significativamente as emissões nesses espaços. Por exemplo, em um terminal marítimo em Elizabeth, Nova Jersey, os operadores portuários estimam que uma nova iniciativa para implantar tratores terminais elétricos (link fora de ibm.com) evitará 1.100 toneladas de emissões de GEE anualmente por trator.

A instalação de sistemas elétricos de aquecimento e resfriamento, como bombas de calor, também é uma via para a descarbonização em instalações industriais. No entanto, há menos pesquisas (link fora de ibm.com) sobre essas iniciativas em comparação com pesquisas sobre a eletrificação de sistemas de aquecimento e resfriamento residenciais