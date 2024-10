A computação em nuvem pode acrescentar um total de US$ 3 trilhões às organizações que a utilizam corretamente, de acordo com a McKinsey (link externo a ibm.com). Ela está pronta para transformar empresas e setores, revolucionar a forma como os funcionários e outros stakeholders colaboram e gerar iniciativas de transformação digital.

Muitas organizações passaram os últimos anos investindo pesadamente na nuvem. O Gartner previu que os gastos de nuvem (link externo a ibm.com) chegariam a quase US$ 600 bilhões até o final de 2023. Há muitas razões pelas quais as organizações adotaram os serviços de nuvem, incluindo maior eficiência, economia de custos, escalabilidade, flexibilidade e menor tempo de lançamento no mercado.

No entanto, as organizações consideraram desacelerar os gastos de nuvem devido aos recentes contratempos econômicos. Como resultado, os orçamentos de TI estão passando por reduções junto com os orçamentos operacionais em geral. Além disso, muitas têm dificuldades para aproveitar todo o potencial da nuvem devido aos custos iniciais da nuvem, que são impulsionados por ineficiências ou custos excessivos devido a aplicações de "Lift and Shift" (link externo a ibm.com) ou subestimação dos custos de transferência de dados. Além disso, as empresas podem fazer os custos de nuvem subirem demais porque provisionam mais recursos do que o necessário para suas funções normais de negócios. Muitas empresas estão relatando aumentos anuais de custos de nuvem de 20 a 30% (link externo a ibm.com) como resultado dessas ações.

Nem sempre é fácil migrar do local para a nuvem, e isso nem sempre reduz os custos iniciais. Com a orientação correta e a abordagem de gerenciamento de custos, uma migração para a nuvem pode e deve diminuir os custos gerais de TI (link externo a ibm.com), ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência operacional e melhora os serviços de TI.

Assim como outras despesas de TI, os custos de nuvem podem disparar e ameaçar o ROI sem as soluções corretas de gerenciamento de nuvem. As organizações não devem abandonar seus objetivos de nuvem por causa de desafios iniciais. Os executivos devem se lembrar de que há um motivo pelo qual tantas organizações adotam a nuvem. Os data centers locais incorrem em custos significativos de mão de obra, licenças, manutenção do sistema e da própria localização física.

Uma estratégia de nuvem abrangente e inteligente feita corretamente geralmente custa menos do que os data centers locais e pode liberar um valor significativo tanto para organizações estabelecidas quanto para startups.

Aqui estão seis maneiras pelas quais as organizações podem aprimorar o gerenciamento de custos de nuvem, aumentar a otimização de custos de nuvem e obter o máximo valor de seus orçamentos de nuvem.