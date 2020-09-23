Migrar para um ambiente de nuvem pode ajudar a melhorar o desempenho operacional e a agilidade, a escalabilidade da carga de trabalho e a segurança. A partir de praticamente qualquer fonte, as empresas podem migrar cargas de trabalho e começar a capitalizar rapidamente os seguintes benefícios da nuvem híbrida:

Maior agilidade com recursos de TI sob demanda, o que permite que as empresas para escalar durante picos inesperados ou padrões de uso sazonais.

A redução do gasto de capital se torna possível com a mudança de um modelo de despesas operacionais para uma abordagem de pagamento conforme o uso.

Segurança aprimorada com várias opções em todo o stack — de hardware físico e rede a software e pessoas.

Antes de embarcar no processo de migração para a nuvem, siga as etapas abaixo para entender claramente o que está envolvido.

1. Desenvolver uma estratégia

Antes de embarcar em sua jornada para a nuvem, estabeleça claramente o que você deseja realizar. Isso começa com a captura de métricas de referência da sua infraestrutura de TI para mapear as cargas de trabalho para seus ativos e aplicações. Ter uma compreensão básica de onde você está ajudará a estabelecer os principais indicadores de desempenho (KPI) da migração para a nuvem, como tempos de carregamento de páginas, tempos de resposta, disponibilidade, uso da CPU, uso de memória e taxas de conversão.

O desenvolvimento da estratégia deve ser feito com antecedência e de uma forma que priorize os objetivos de negócios em vez da Tecnologia, e essas métricas permitirão a medição em várias categorias.

2. Identifique as aplicações certas

Nem todos os aplicativos são compatíveis com a nuvem. Algumas têm um desempenho melhor em nuvens privadas ou nuvem híbrida do que em nuvem pública. Alguns podem precisar de pequenos ajustes, enquanto outros precisam de alterações profundas no código. É mais fácil fazer uma análise completa da arquitetura, complexidade e implementação antes da migração do que depois.

Ao avaliar quais aplicações migrar para a nuvem, tenha em mente estas questões:

Quais aplicações podem ser migradas como estão e quais exigirão um reprojeto?

Se um redesenho é necessário, qual é o nível de complexidade necessário?

O provedor de nuvem tem algum serviço que permita a migração sem reconfigurar as cargas de trabalho?

Qual é o retorno sobre o investimento de cada aplicação que você migrará e quanto tempo levará para alcançar isso?

Para aplicações em que a migração para a nuvem é considerada econômica e segura, qual tipo de ambiente de nuvem é melhor: público, privado ou multinuvem?

Uma análise da sua arquitetura e uma análise cuidadosa das suas aplicações podem ajudar a determinar o que faz sentido migrar.

3. Proteja o provedor de nuvem certo

Um aspecto fundamental da otimização envolverá a seleção de um provedor de nuvem que possa ajudar a orientar o processo de migração para a nuvem durante a transição e além. Algumas perguntas importantes a fazer incluem:

Quais ferramentas, incluindo de terceiros, estão disponíveis para facilitar o processo?

Qual é o nível de experiência da pessoa?

Ele oferece suporte a ambientes públicos, privados e multinuvem em qualquer escala?

Como ele pode ajudá-lo a lidar com interdependências complexas, arquiteturas inflexíveis ou tecnologia redundante e desatualizada?

Qual é o nível de suporte que ele oferece durante todo o processo de migração?

Mudar para a nuvem não é simples. Consequentemente, o provedor de serviços que você selecionar deve ter experiência comprovada de que pode gerenciar as tarefas complexas necessárias para gerenciar uma migração para a nuvem em escala global. Isso inclui o fornecimento de acordos de nível de serviço que incluam progresso e resultados baseados em etapas.

4. Mantenha a integridade dos dados e a continuidade operacional

O gerenciamento de riscos é essencial e dados confidenciais podem ser expostos durante uma migração para a nuvem. A validação pós-migração dos processos de negócios é crucial para garantir que os controles automatizados estejam produzindo os mesmos resultados sem interromper as operações normais.

5. Adote uma abordagem de ponta a ponta

Os prestadores de serviços devem ter uma metodologia robusta e comprovada para lidar com todos os aspectos do processo de migração. Isso deve incluir o framework para gerenciar transações complexas de forma consistente e em escala global. Certifique-se de esclarecer tudo isso no acordo de nível de serviço (SLA) com marcos acordados para progresso e resultados.

6. Realize sua migração para a nuvem

Se você seguiu as etapas anteriores com atenção, esta última etapa deve ser relativamente fácil. No entanto, a forma como você migra para a nuvem dependerá, em parte, da complexidade e da arquitetura das suas aplicações e da arquitetura dos seus dados. Você pode migrar toda a sua aplicação, executar um teste para ver se funciona e, em seguida, mudar o tráfego no local. Como alternativa, você pode adotar uma abordagem mais fragmentada, migrando lentamente os clientes, validando e continuando esse processo até que todos os clientes sejam transferidos para a nuvem.