À medida que as organizações continuam a aumentar seu investimento em nuvem para impulsionar os negócios, a adoção da nuvem tornou-se parte integrante da otimização de TI. Migração para a nuvem permite que as empresas sejam mais ágeis, melhorem as ineficiências e ofereçam melhores experiências do cliente. Hoje, a necessidade de estabilidade e flexibilidade nunca foi tão necessária.
Uma infraestrutura de TI otimizada é diferente para cada organização, mas geralmente consiste em uma combinação de nuvem pública e ambientes de TI tradicionais. Em uma pesquisa de computação em nuvem da IDG, 73% dos principais tomadores de decisão de TI relataram já ter adotado essa combinação de tecnologia de nuvem, e outros 17% pretendiam fazê-lo nos próximos 12 meses.
No entanto, para empresas que estão preocupadas com a interrupção de suas operações, a adoção de uma infraestrutura de nuvem não precisa ser uma proposta completa. As empresas podem começar a colher os benefícios das tecnologias de nuvem enquanto continuam a executar ativos em ambientes locais existentes, incorporando aplicações em um modelo de nuvem híbrida.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Migrar para um ambiente de nuvem pode ajudar a melhorar o desempenho operacional e a agilidade, a escalabilidade da carga de trabalho e a segurança. A partir de praticamente qualquer fonte, as empresas podem migrar cargas de trabalho e começar a capitalizar rapidamente os seguintes benefícios da nuvem híbrida:
Antes de embarcar no processo de migração para a nuvem, siga as etapas abaixo para entender claramente o que está envolvido.
Antes de embarcar em sua jornada para a nuvem, estabeleça claramente o que você deseja realizar. Isso começa com a captura de métricas de referência da sua infraestrutura de TI para mapear as cargas de trabalho para seus ativos e aplicações. Ter uma compreensão básica de onde você está ajudará a estabelecer os principais indicadores de desempenho (KPI) da migração para a nuvem, como tempos de carregamento de páginas, tempos de resposta, disponibilidade, uso da CPU, uso de memória e taxas de conversão.
O desenvolvimento da estratégia deve ser feito com antecedência e de uma forma que priorize os objetivos de negócios em vez da Tecnologia, e essas métricas permitirão a medição em várias categorias.
Nem todos os aplicativos são compatíveis com a nuvem. Algumas têm um desempenho melhor em nuvens privadas ou nuvem híbrida do que em nuvem pública. Alguns podem precisar de pequenos ajustes, enquanto outros precisam de alterações profundas no código. É mais fácil fazer uma análise completa da arquitetura, complexidade e implementação antes da migração do que depois.
Ao avaliar quais aplicações migrar para a nuvem, tenha em mente estas questões:
Uma análise da sua arquitetura e uma análise cuidadosa das suas aplicações podem ajudar a determinar o que faz sentido migrar.
Um aspecto fundamental da otimização envolverá a seleção de um provedor de nuvem que possa ajudar a orientar o processo de migração para a nuvem durante a transição e além. Algumas perguntas importantes a fazer incluem:
Mudar para a nuvem não é simples. Consequentemente, o provedor de serviços que você selecionar deve ter experiência comprovada de que pode gerenciar as tarefas complexas necessárias para gerenciar uma migração para a nuvem em escala global. Isso inclui o fornecimento de acordos de nível de serviço que incluam progresso e resultados baseados em etapas.
O gerenciamento de riscos é essencial e dados confidenciais podem ser expostos durante uma migração para a nuvem. A validação pós-migração dos processos de negócios é crucial para garantir que os controles automatizados estejam produzindo os mesmos resultados sem interromper as operações normais.
Os prestadores de serviços devem ter uma metodologia robusta e comprovada para lidar com todos os aspectos do processo de migração. Isso deve incluir o framework para gerenciar transações complexas de forma consistente e em escala global. Certifique-se de esclarecer tudo isso no acordo de nível de serviço (SLA) com marcos acordados para progresso e resultados.
Se você seguiu as etapas anteriores com atenção, esta última etapa deve ser relativamente fácil. No entanto, a forma como você migra para a nuvem dependerá, em parte, da complexidade e da arquitetura das suas aplicações e da arquitetura dos seus dados. Você pode migrar toda a sua aplicação, executar um teste para ver se funciona e, em seguida, mudar o tráfego no local. Como alternativa, você pode adotar uma abordagem mais fragmentada, migrando lentamente os clientes, validando e continuando esse processo até que todos os clientes sejam transferidos para a nuvem.
Os resultados da otimização de TI, incluindo a adoção acelerada, a relação custo-benefício e a escalabilidade, ajudarão a impulsionar a inovação nos negócios e a transformação digital. Adotar a nuvem com uma abordagem em fases, considerando cuidadosamente quais aplicações e cargas de trabalho migrar, pode ajudar as empresas a obter esses benefícios sem interromper as operações de negócios.
Saiba mais sobre como melhorar a flexibilidade de TI e os serviços IBM para estender cargas de trabalho para a nuvem lendo o smart paper "Otimizar a TI: Acelere a transformação digital".
Tenha acesso a insights essenciais sobre a migração para a nuvem com o relatório mais recente da IBM. Conheça os dez principais fatos que todo líder de tecnologia precisa saber.
Saiba mais sobre as principais diferenças entre infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS). Entenda como cada modelo de nuvem oferece diferentes níveis de controle, escalabilidade e gerenciamento para atender a diversas necessidades empresariais.
Conheça o processo de migração de aplicações entre plataformas ou ambientes e garanta o mínimo de interrupções e desempenho otimizado. Conheça estratégias, casos de uso e estágios da migração de aplicações legadas e modernas.
Saiba como fazer a transição rápida das suas aplicações para a nuvem sem ter que promover alterações, mantendo a infraestrutura atual e extraindo benefícios da nuvem. Explore as vantagens, as cargas de trabalho de VMware e os casos de uso que tornam essa abordagem a escolha de muitas empresas.
Migre cargas de trabalho de VMware vSphere para a IBM Cloud com o RackWare Management Module (RMM), ferramenta de migração por autoatendimento que oferece migração automática.
Planeje e acelere com eficiência seus projetos de migração para a nuvem com o IBM Turbonomic. Tenha acesso a insights praticáveis sobre cargas de trabalho, otimize o desempenho e economize custos e ainda garanta transições descomplicadas para a nuvem.
O Instana simplifica sua jornada de migração para a nuvem, oferecendo monitoramento abrangente e insights praticáveis.
Migre para a IBM Cloud com soluções e ferramentas personalizáveis para acelerar sua jornada.
O IBM® Cloud Migration Services ajuda a gerenciar a migração para a nuvem na sua empresa, permitindo a transformação digital.
Acelere sua jornada de migração para a nuvem com os serviços de consultoria especializados da IBM. Saiba como nossas soluções podem ajudar você a fazer uma transição eficiente para a nuvem ou agende uma demonstração em tempo real para ver os benefícios do IBM Turbonomic em ação.