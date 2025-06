O poder da automação é a capacidade de simplificar tarefas complexas, devolvendo aos funcionários um tempo valioso para se concentrar em prioridades estratégicas e inovação.

Agora, a IA generativa está potencializando a automação. Entre os executivos que são líderes na adoção de IA generativa, quase 9 em cada 10 dizem que a tecnologia os ajuda a executar mais iniciativas de automação de alto impacto, de acordo com uma pesquisa do IBM Institute for Business Value.

Nos últimos quatro anos, focamos no que é necessário para nossos clientes colherem os benefícios da automação em suas empresas. Uma abordagem bem-sucedida depende do acesso ao conjunto certo de ferramentas para potencializar a automação de aplicações, TI e infraestrutura.