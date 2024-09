A APIS IT integrou as soluções IBM Instana Observability e IBM Turbonomic para obter uma compreensão completa do status de aplicações e infraestrutura de TI críticas a qualquer momento. A observabilidade das aplicações, combinada com a otimização contínua da infraestrutura, ajuda a agência a identificar problemas de aplicações e congestionamentos de recursos antes que os usuários finais sejam afetados.

Ao aproveitar o recurso de Smart Alerts do Instana, a APIS IT pode definir critérios de desempenho de aplicativos que geram alertas automáticos. E no lado da infraestrutura, a organização pode seguir as recomendações automáticas de recursos do Turbonomic para suportar o desempenho enquanto minimiza o desperdício em plataformas VM e nativas da nuvem.



Combinando Instana e Turbonomic, a APIS IT pode monitorar aplicações de ponta a ponta, tendo uma visão única para aplicações e infraestrutura. Ambas as soluções são nativas da nuvem por design e implementadas em um cluster privado do Red Hat OpenShift, permitindo agilidade e escalabilidade adicionais para suportar as demandas sempre mutáveis das aplicações.

Nas palavras de Franjo Piskur, responsável pelo departamento de TI distribuída da APIS IT, "o Instana e o Turbnomic juntos eliminam o estresse do gerenciamento de desempenho de aplicações".