A governança de IA é a capacidade de monitorar e gerenciar as atividades com IA dentro de uma organização. Inclui processos e procedimentos para rastrear e documentar a origem dos dados e modelos implementados dentro da empresa; bem como as técnicas usadas para treinar, validar e monitorar a precisão contínua dos modelos. A governança de IA eficaz oferece três resultados principais para as empresas:

Conformidade. Ajudar a garantir que as soluções de IA e as decisões entregues por IA sejam consistentes com as práticas aceitas pelo setor, padrões regulatórios e requisitos legais.

Confiança . Permitir a confiança nas decisões tomadas pela IA, ajudando a garantir que os modelos de IA sejam explicáveis e justos.

Eficiência. Melhorar a velocidade de lançamento no mercado e reduzir os custos de desenvolvimento da IA, ao padronizar e otimizar as práticas de desenvolvimento e implementação da IA.

As empresas que não adotam a governança de IA correm o risco de várias consequências negativas. O processo de aprendizado de máquina é iterativo e requer colaboração. Sem boa governança e documentação, os cientistas de dados ou validadores não podem ter certeza da linhagem dos dados de um modelo ou de como o modelo foi criado. Pode ser desafiador reproduzir a forma como foram obtidos resultados. Se os administradores treinarem um modelo usando dados errados ou incompletos, meses de trabalho podem ser destruídos.

A falta de governança de IA pode resultar em penalidades significativas. Os operadores bancários receberam multas de sete dígitos por usar modelos com viés ao determinar a elegibilidade para empréstimos. A UE pretende adicionar regulamentações de IA ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). As infrações do GDPR atualmente podem "resultar em uma multa de até € 20 milhões, ou 4% da receita anual mundial da empresa no ano fiscal anterior, o que for maior".

A reputação da marca também está em risco. Um experimento usou um software de IA para aprender os padrões de fala de jovens nas mídias sociais. Autoridades administrativas removeram o software rapidamente depois que trolls da internet “ensinaram” a ferramenta a criar postagens racistas, sexistas e antissemitas.

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