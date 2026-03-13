A governança de IA é a capacidade de monitorar e gerenciar as atividades com IA dentro de uma organização. Inclui processos e procedimentos para rastrear e documentar a origem dos dados e modelos implementados dentro da empresa; bem como as técnicas usadas para treinar, validar e monitorar a precisão contínua dos modelos. A governança de IA eficaz oferece três resultados principais para as empresas:
Conformidade. Ajudar a garantir que as soluções de IA e as decisões entregues por IA sejam consistentes com as práticas aceitas pelo setor, padrões regulatórios e requisitos legais.
Confiança. Permitir a confiança nas decisões tomadas pela IA, ajudando a garantir que os modelos de IA sejam explicáveis e justos.
Eficiência. Melhorar a velocidade de lançamento no mercado e reduzir os custos de desenvolvimento da IA, ao padronizar e otimizar as práticas de desenvolvimento e implementação da IA.
As empresas que não adotam a governança de IA correm o risco de várias consequências negativas. O processo de aprendizado de máquina é iterativo e requer colaboração. Sem boa governança e documentação, os cientistas de dados ou validadores não podem ter certeza da linhagem dos dados de um modelo ou de como o modelo foi criado. Pode ser desafiador reproduzir a forma como foram obtidos resultados. Se os administradores treinarem um modelo usando dados errados ou incompletos, meses de trabalho podem ser destruídos.
A falta de governança de IA pode resultar em penalidades significativas. Os operadores bancários receberam multas de sete dígitos por usar modelos com viés ao determinar a elegibilidade para empréstimos. A UE pretende adicionar regulamentações de IA ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). As infrações do GDPR atualmente podem "resultar em uma multa de até € 20 milhões, ou 4% da receita anual mundial da empresa no ano fiscal anterior, o que for maior".
A reputação da marca também está em risco. Um experimento usou um software de IA para aprender os padrões de fala de jovens nas mídias sociais. Autoridades administrativas removeram o software rapidamente depois que trolls da internet “ensinaram” a ferramenta a criar postagens racistas, sexistas e antissemitas.
O diagrama acima mostra os principais componentes de uma solução de governança de IA para uma solução de IA generativa usando um grande modelo de linguagem (LLM).
A Governança de Modelos é a central de governança de IA. Ela fornece dashboards, relatórios e recursos de alertas usados pela equipe da empresa para garantir, auditar e relatar que os modelos de IA estão atendendo aos requisitos de justiça, transparência e conformidade. O componente de Governança de Modelos também permite que as empresas definam critérios de gating e outras políticas que afetam quando e como os modelos migram do desenvolvimento para a produção.
O Monitoramento de Modelos monitora ativamente a produção dos modelos para garantir que eles sejam explicáveis, justos e estejam em conformidade com os regulamentos, e que permaneçam assim quando forem implementados. Se os modelos começam a se desviar ou a exibir viés em suas saídas, o componente de Monitoramento de Modelos os sinaliza para investigação pela equipe de operações de IA.
O diagrama abaixo mostra as interações de componentes de alto nível para oferecer a governança de IA empresarial.
Os membros da equipe de governança corporativa usam o componente Model Governance para (i) visualizar os modelos de IA (de base ou não) implementados na empresa em infraestrutura privada, hiperescaladores e plataformas baseadas em nuvem e (ii) definir critérios operacionais mínimos e outras políticas para modelos a serem implantados e operados na empresa. Os critérios e controles de políticas são propagados para o componente Model Monitoring para monitoramento e alertas subsequentes.
Um prompt do Desenvolvedor de Modelos ajusta um grande modelo de linguagem (LLM) e avalia a resposta do modelo para os prompts de teste. Os resultados desses testes, juntamente com estatísticas resumidas, são capturados e propagados para o componente de Monitoramento de Modelos, onde são registrados para fornecer a linhagem do modelo e dos dados.
Um Validador de Modelos avalia os resultados do ajuste e dos testes e, com a ajuda do componente de Monitoramento de Modelos, compara-os com os critérios e controles de gating definidos pela equipe de governança empresarial. Quando os critérios e controles são atendidos, o modelo é aprovado para uso em produção.
Um Desenvolvedor de Modelos usa o componente de Monitoramento de Modelos para monitorar o desempenho do modelo ao longo do tempo; especificamente, o Desenvolvedor procura garantir que as respostas do modelo continuem a atender aos critérios empresariais de justiça (ausência de viés), precisão (respostas corretas) e transparência (respostas explicáveis).
O componente de Monitoramento de Modelos monitora continuamente os modelos de IA implementados (modelos de base/generativos, bem como modelos de aprendizado de máquina "tradicionais") para capturar estatísticas de precisão e desempenho.
O componente de Monitoramento de Modelos também captura prompts de usuários e as respostas do modelo para (i) proteger ainda mais contra desvios do modelo (desvios no viés e/ou precisão do modelo) e (ii) capturar dados de teste e ajudar a identificar áreas de tópicos ou domínios de dados onde um ajuste adicional será benéfico.
O mapeamento atual do IBM watsonx.governance e as soluções do IBM OpenPages ao modelo conceitual são mostrados no diagrama abaixo. Modelos de base em execução na plataforma watsonx.ai, no local, em infraestrutura baseada na nuvem, ou em plataformas de IA de terceiros, como o Amazon Sagemaker, são monitorados em tempo de execução pelo watsonx.governance. O watsonx.governance também oferece recursos para criar, atualizar e gerenciar cartões do modelo, conhecidos como Factsheets de IA, no watsonx.governance, além de capturar e gerar relatórios sobre métricas de desempenho do modelo. O módulo Model Risk Management do IBM OpenPages fornece os recursos de gerenciamento e geração de relatórios de risco e os recursos de gerenciamento de políticas de desenvolvimento e implementação de modelos, o Model Governance.
A governança de soluções de IA generativa é semelhante à governança de modelos de IA "tradicionais", mas seus recursos generativos exigem um gerenciamento mais próximo das entradas e saídas do modelo do que os modelos tradicionais para proteger contra prompts indevidos ou maliciosos e para garantir que os modelos estejam efetivamente produzindo saídas corretas e aceitáveis. Esta seção ilustra como o IBM watsonx.governance é aplicado a modelos de base em dois casos de uso principais: gerenciamento do ciclo de vida de modelos e risco e conformidade regulatória de modelos.
O diagrama acima ilustra como o watsonx.governance é usado para gerenciar o ciclo de vida de modelos, desde os testes iniciais e a validação até a implementação.
Um prompt do Model Developer ajusta um modelo na solução no local do watsonx.ai, no serviço watsonx.ai ou em outra plataforma no local ou baseada na nuvem e desenvolve e testa prompts em relação a nela.
Os prompts e dados de resposta do modelo, juntamente com métricas de desempenho do modelo, como ROUGE, SARI, Chrf e BLEU, são capturados na funcionalidade de gerenciamento de inventário do modelo do watsonx.governance. Várias versões dos prompts e dados de respostas são capturadas para permitir a comparação cruzada e a seleção de uma combinação de modelo e prompt que melhor atenda aos requisitos da empresa.
Um Validador de Modelos avalia os resultados das combinações individuais de prompt e modelos e seleciona uma versão para aprovar para implementação em produção.
Desenvolvedores de Modelos usam o mesmo recurso para rastrear combinações de modelo/prompt e seu desempenho para casos de uso específicos de negócios.
O passo a passo dos componentes para risco e conformidade regulatória de modelos no watsonx.governance é mostrado abaixo.
Os membros da equipe de governança de IA da empresa determinam e definem critérios, especificados como variações mínimas, máximas e permitidas das métricas do modelo, como ROUGE, que devem ser atendidas pelos modelos em produção. Esses critérios são definidos na ferramenta IBM OpenPages Model Risk Management e, posteriormente, propagados para o watsonx.governance.
Um prompt do Model Developer ajusta e desenvolve prompts de teste em relação a um modelo de base implementado na solução no local do watsonx.ai, no serviço watsonx.ai ou em outra solução no local ou baseada na nuvem, como o Sagemaker.
As informações de prompts e os dados de resposta do modelo, juntamente com as métricas de desempenho do modelo, são propagados para o watsonx.governance, onde as métricas são comparadas com os limites definidos pela equipe de governança.
Os resultados da comparação de métricas são propagados para o IBM OpenPages para avaliação e geração de relatórios pela equipe de governança. Especificamente, se a combinação de prompt/modelo atender a todos os critérios definidos, ela poderá ser sinalizada como pronta para produção ou como não tendo riscos. Se o modelo atender a apenas alguns dos critérios, ele pode ser sinalizado como potencialmente com baixo desempenho e ainda não adequado para produção, dependendo do quão rigorosa a equipe de governança tornou a política.
Garantir um mecanismo para operacionalizar a IA com confiança. É crítico avaliar o modelo durante o desenvolvimento e a implementação para que as respostas do LLM não sejam resultados de alucinações e desprovidas de quaisquer palavrões. Garanta que as respostas do LLM sejam explicáveis, éticas, confiáveis e sem viés. As métricas de qualidade do LLM são bastante diferentes dos modelos de IA tradicionais, que permitem que o cientista de dados escolha as métricas certas de forma consistente.
As soluções de IA generativa implementadas precisam ser consistentes, sem qualquer viés ou desvio introduzidos ao longo do tempo. Não é incomum ver uma empresa usando uma variedade de LLMs em várias nuvens, o que torna crítica uma governança centralizada geral. Ter uma abordagem de governança em vários ambientes de implementação em várias nuvens é uma consideração fundamental.
Garantir que as aplicações de IA generativa implantadas estejam atualizadas e cumpram as regulamentações do setor em constante evolução. Obter visibilidade de todo o modelo implementado e da integridade em toda a empresa em uma visão unificada.
Garantir que nenhum palavrão ou palavra de ódio seja usado nos dados de treinamento. Além disso, ser capaz de indenizar a empresa por qualquer uso de dados proprietários e, ao mesmo tempo, garantindo que nenhum dado de PII ou IP vaze. Conseguir auditar e obter a linhagem de dados para a solução de IA generativa é fundamental.
Isso descreve como um modelo RAG é implementado de ponta a ponta com recursos de monitoramento e governança em todo o ciclo de vida. Junto com a Governança de Modelos, a Governança de Dados também é importante. Mostramos como, ao aproveitar os componentes do IBM watsonx.governance, como o AI OpenScale, o FactSheets e o IBM Open Pages, podemos garantir que as aplicações de IA generativa sejam gerenciadas e governadas. O IBM Watson Knowledge Catalog permite o gerenciamento de dados adequado, incluindo a catalogação de dados, a linhagem de dados e o gerenciamento de dados PII.