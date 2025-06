O processamento de linguagem natural (NLP) é uma subárea da inteligência artificial e da ciência da computação que se concentra na tokenização de dados, ou seja, no processo de desconstruir a linguagem humana em seus elementos básicos. Ao combinar linguística computacional com técnicas estatísticas de aprendizado de máquina e modelos de deep learning, o NLP permite que os computadores processem a linguagem humana na forma de texto ou dados de voz. A lematização e a marcação de partes do discurso permitem uma compreensão profunda da linguagem, incluindo o contexto, a intenção e o sentimento do locutor ou escritor.

O watsonx torna tecnologias complexas de NLP acessíveis a funcionários que não são cientistas de dados. Nosso portfólio de produtos de IA foi desenvolvido para usuários não técnicos para ajudar sua empresa a otimizar facilmente as operações de negócios, aumentar a produtividade dos funcionários e simplificar os processos de negócios de missão crítica.