As bibliotecas de fala para incorporação IBM Watson são bibliotecas de Text to Speech e Speech to Text conteinerizadas para oferecer aos nossos parceiros da IBM maior flexibilidade para integrar o melhor da tecnologia IBM Research em suas soluções. Agora disponível como IA integrável, os parceiros ganham mais recursos para construir aplicações de transcrição e síntese de voz de forma mais rápida e implementá-las em qualquer ambiente de multinuvem híbrida.