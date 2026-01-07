Bibliotecas de fala do IBM Watson para incorporação

Visão geral

As bibliotecas de fala para incorporação IBM Watson são bibliotecas de Text to Speech e Speech to Text conteinerizadas para oferecer aos nossos parceiros da IBM maior flexibilidade para integrar o melhor da tecnologia IBM Research em suas soluções. Agora disponível como IA integrável, os parceiros ganham mais recursos para construir aplicações de transcrição e síntese de voz de forma mais rápida e implementá-las em qualquer ambiente de multinuvem híbrida.

Bibliotecas

Biblioteca Watson Speech to Text para incorporação

A Biblioteca Watson Speech to Text (STT) usa bibliotecas conteinerizadas de Text to Speech e Speech to Text para fornecer precisão pronta para uso aos nossos parceiros IBM. Com técnicas de treinamento avançadas e ferramentas de personalização, adapte os modelos para seu domínio específico.
Biblioteca Watson Text to Speech para incorporação

A biblioteca Watson Text to Speech converte texto escrito em voz que soa natural em vários idiomas para síntese de fala em tempo real.

Desenvolva soluções com a IA de linguagem natural da IBM

Flexível e extensível

As bibliotecas conteinerizadas de IA de linguagem natural da IBM são adequadas à finalidade e fornecem APIs estáveis com implementação dinâmica para interoperabilidade entre modelos.

Execute em qualquer lugar

Implemente e execute suas aplicações em qualquer multinuvem híbrida em seu ambiente de contêineres preferido: plataforma Docker local, Kubernetes ou contêineres sem servidor.

Casos de uso

Atendimento ao cliente Assistente do agente Análise de fala E-learning Acessibilidade
Preços de assinatura

Parceria com a IBM

Acelere o crescimento de sua empresa como Fornecedor de Software Independente (ISV) inovando com a IBM. Seja nosso parceiro para oferecer soluções comerciais integradas aprimoradas com IA para atender melhor às necessidades dos clientes.
O CodeObjects cria uma experiência do cliente sem atrito
O CodeObjects elimina as esperas na central de atendimento, reduz os custos e ajuda a colocar os clientes ansiosos no caminho da recuperação rápida usando a tecnologia de fala IBM Watson.
Don Johnston torna a leitura e a escrita acessíveis para os alunos
Don Johnston melhora a compreensão de leitura e escrita nas escolas, oferecendo uma solução que permite aos alunos ouvir o texto de materiais educacionais em voz alta.
Dê o próximo passo

Aprimore suas aplicações com as Bibliotecas de fala do IBM Watson. Entre para o IBM Partner Plus e comece a construir com a IBM para diferenciar suas soluções e acelerar seu crescimento. Explore o poder da IA integrável.

