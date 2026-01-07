Colabore com a IBM para integrar recursos de fala às suas soluções
As bibliotecas de fala para incorporação IBM Watson são bibliotecas de Text to Speech e Speech to Text conteinerizadas para oferecer aos nossos parceiros da IBM maior flexibilidade para integrar o melhor da tecnologia IBM Research em suas soluções. Agora disponível como IA integrável, os parceiros ganham mais recursos para construir aplicações de transcrição e síntese de voz de forma mais rápida e implementá-las em qualquer ambiente de multinuvem híbrida.
A Biblioteca Watson Speech to Text (STT) usa bibliotecas conteinerizadas de Text to Speech e Speech to Text para fornecer precisão pronta para uso aos nossos parceiros IBM. Com técnicas de treinamento avançadas e ferramentas de personalização, adapte os modelos para seu domínio específico.
A biblioteca Watson Text to Speech converte texto escrito em voz que soa natural em vários idiomas para síntese de fala em tempo real.
As bibliotecas conteinerizadas de IA de linguagem natural da IBM são adequadas à finalidade e fornecem APIs estáveis com implementação dinâmica para interoperabilidade entre modelos.
Implemente e execute suas aplicações em qualquer multinuvem híbrida em seu ambiente de contêineres preferido: plataforma Docker local, Kubernetes ou contêineres sem servidor.
Automatize ações e respostas de autoatendimento usando transcrição de áudio ao vivo e conversão de texto.
Capture discussões entre responsáveis e agentes com a transcrição em tempo real de fala do Watson
Transcreva gravações de áudio de discussões entre responsáveis por chamadas usando o Watson Speech para transcrição pós-chamada.
Transcreva texto em áudio que soa natural para facilitar o aprendizado eletrônico e novas práticas de aprendizado de idiomas.
Ofereça opções de áudio para ajudar usuários com deficiências visuais, dislexia ou problemas de alfabetização.
Aprimore suas aplicações com as Bibliotecas de fala do IBM Watson. Entre para o IBM Partner Plus e comece a construir com a IBM para diferenciar suas soluções e acelerar seu crescimento. Explore o poder da IA integrável.