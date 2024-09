Depois de avaliar várias opções, a Don Johnston decidiu incorporar a tecnologia IBM Watson Text to Speech em sua plataforma tecnológica. “A acessibilidade era fundamental”, explica Johnston. "Uma das necessidades de nossas ferramentas e distritos escolares é o destaque sincronizado palavra por palavra enquanto as palavras são lidas." No entanto, nem todos os mecanismos de fala fornecem as informações acessíveis de que precisamos para oferecer esse suporte visual e orientação. A IBM fez isso.”

Como primeiro passo, a Don Johnston integrou a tecnologia da IBM com suas ferramentas Co:Writer e Snap&Read. O Co:Writer auxilia os usuários a expressar seus pensamentos em texto escrito, usando previsão de palavras, suporte de tradução e reconhecimento de fala.

"Agora, quando os usuários digitam com o Co:Writer, eles podem ouvir o texto sendo lido para eles," acrescenta Johnston.“Isso permite que eles confirmem – isso faz sentido? Isso realmente significa o que pretendo dizer? Esse tipo de reforço pode realmente ajudar os estudantes a avaliarem a própria escrita e produzirem frases legíveis e compreensíveis."

O Snap&Read utiliza a tecnologia IBM Watson para oferecer uma série de recursos que tornam a leitura mais acessível, como a anotação de PDFs e a Nivelamento Dinâmica de Texto, onde palavras e frases mais complexas são substituídas por termos mais simples e fáceis de ler. O kit de ferramentas também oferece recursos de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) que, quando combinadas com o IBM Watson Text to Speech, possibilitam ao Snap&Read ler em voz alta conteúdo que pode estar inserido em uma imagem, como um gráfico ou infográfico.

"O Snap&Read torna o texto mais legível", observa Johnston. "E agora, ao ler, o aluno pode usar a conversão de texto em fala para ajudar ainda mais a compreender o conteúdo em uma velocidade maior do que antes. Também incluímos suporte para alunos que estão aprendendo inglês, para que um aluno possa traduzir o texto e ter essa parte lida em um idioma mais familiar. A solução da IBM oferece vozes diferentes para os mais de 100 idiomas para os quais traduzimos."

E para auxiliar as escolas a identificarem quais estudantes podem se beneficiar com o uso dessas ferramentas, a Don Johnston criou sua plataforma de avaliação uPAR, que agora também é complementada pelo IBM Watson Text to Speech.

"Fazemos com que os estudantes passem por um processo que fornece aos educadores dados para demonstrar se as acomodações de leitura em voz alta funcionarão para um determinado aluno e, em caso afirmativo, o quanto eles se beneficiarão," observa Johnston."Estamos tentando triangular sua compreensão e descobrindo quais alunos se beneficiariam desse tipo de apoio. E o que descobrimos é que aproximadamente 55% dos alunos que leem abaixo do nível da série conseguem compreender no nível ou acima do nível da série ao ouvir o texto lido em voz alta."