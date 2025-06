Software de plano de marketing

IBM SPSS Modeler

A oferta do IBM SPSS Modeler é uma solução visual de ciência de dados e machine learning que ajuda os cientistas de dados a acelerar as tarefas operacionais e o tempo de retorno, além de ajudar as empresas a alcançar os resultados desejados. As organizações líderes no mercado confiam na IBM para ajudá-las a monetizar seus ativos de dados por meio da preparação e descoberta de dados, análise preditiva, implementação e gerenciamento de modelos e do machine learning. Com o SPSS Modeler, as equipes organizacionais podem aproveitar ativos de dados e aplicativos modernos com algoritmos e modelos prontos para uso imediato.