SAN96C-7

Com tecnologia de última geração, oferece conectividade Fiber Channel de alta velocidade para transição sem percalços para cargas de trabalho FC (NVMe/FC) expressas de memória não volátil sem a necessidade de atualizar nenhum hardware SAN. Implementa aplicações em escala de nuvem com rapidez, com servidores densos e virtualizados, pois oferece os benefícios de maior largura de banda, escala e consolidação.