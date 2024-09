O IBM Storage Networking SAN32C-6 fornece uma conectividade Fibre Channel de alta velocidade do rack do servidor para o núcleo SAN. Esse comutador capacita organizações que implementam rapidamente aplicativos em escala de nuvem usando servidores virtualizados altamente densos, fornecendo maior largura de banda e consolidação. Projetado para beneficiar implementações de SAN de pequena e grande escala, ele oferece excelente flexibilidade por meio de um módulo de expansão de porta exclusivo que fornece uma opção econômica de atualização de porta de swap em campo. Você tem a opção de atualizar no primeiro dia para a conectividade de servidor de 32 Gbps usando HBAs de 32 Gbps.