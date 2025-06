Rede de armazenamento IBM Storage Networking SAN24B-7

O IBM® SAN24B-7 oferece velocidade, segurança, funcionalidades e confiabilidade de Fibre Channel (FC) de categoria corporativa por um preço mais baixo. Cada porta de switch suporta um desempenho de até 64G FC, funcionalidades autônomas automáticas e vem com todas as licenças de software incluídas, junto com a garantia do IBM Expert Care. Esse switch SAN de nível básico foi projetado para data centers baseados em dados, onde o tempo de atividade, a escalabilidade e a resiliência cibernética são essenciais. É perfeito para ambientes de TI em crescimento e que utilizam o armazenamento IBM FlashSystem®.