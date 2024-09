Com centenas de fontes de dados em um ambiente de TI típico, a busca por anomalias pode ser um processo complicado. Sem saber o que procurar, a busca pode demorar dias. O QRadar SIEM facilita a busca por IOC normalizando a atividade das fontes de registro e do tráfego de rede. A pesquisa de atividades normalizadas melhora os resultados e reduz o tempo de pesquisa. Diferente de outras soluções que armazenam e indexam atividades, os DSMs do QRadar são criados com o entendimento dos dados da fonte de registro que estão sendo inseridos. Os eventos são analisados e normalizados em uma estrutura comum. Isso viabiliza consultas simplificadas. Por exemplo, "erro de acesso" versus "acesso não realizado": ferramentas de pesquisa simples, como o Visual Query Build ou o AQL, ajudam a acelerar o trabalho dos analistas de segurança.