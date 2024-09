Após a fase inicial de infecção, o tempo é crítico. Quanto mais cedo você detectar, mais cedo poderá iniciar o plano de resposta a incidentes (IR). Quanto melhor o plano de resposta a incidentes (IR), mais rápido será para impedir o avanço do ransomware nas fases. NIST (link fora de ibm.com) e SANS (link fora de ibm.com) têm diretrizes de IR que resistiram aos testes do tempo. Há alguns aspectos fundamentais em qualquer plano de IR.

Existência de backups. Backups off-line são essenciais em um ataque de ransomware. Certifique-se de saber onde estão esses backups e como restaurar seus sistemas. Inclua as etapas sobre quem contatar para cada um de seus recursos essenciais de TI em seu processo de IR.

Equipes, ferramentas e funções identificadas. À medida que o ransomware progride por suas várias fases, desde a infecção inicial até a criptografia, a composição da equipe de resposta muda. Isso geralmente significa que mais pessoas em toda a organização precisam se envolver. Muitas vezes, isso pode incluir o uso de serviços de terceiros para ajudar ou, no caso de uma violação, pode significar entrar em contato com órgãos reguladores legais externos e clientes. Saber quem e quando contatar é fundamental. Manter uma lista de contatos atualizada é importante, mas integrar as funções dos contatos em seu processo é vital para uma resposta efetiva. Papel e PDFs são adequados, mas ter as ferramentas e a automação certas que fornecem a toda a equipe acesso ao processo de resposta ao ransomware, ações e documentação do histórico é fundamental.

Um processo bem definido e automação. Um processo de IR pode conter muitas tarefas e pode incluir múltiplos pontos de decisão. É uma boa prática alinhar seu processo com as fases descritas pelo NIST e SANS. Por exemplo, você pode organizar seu processo de IR pelas seguintes fases:

Descoberta e identificação Enriquecimento e validação Restrição e remediação Recuperação e comunicação

O QRadar SOAR oferece playbooks para definir seu processo de IR e automatiza as diversas ações que um analista pode ter que executar para avançar rápido nas fases. A resposta à violação do QRadar SOAR pode criar as tarefas necessárias de elaboração de relatórios para o regulador com base na PI exposta.

Inventário de ativos de TI, proprietários, PI. Quando um sistema é infectado, um analista de segurança precisa conhecer o proprietário do sistema, as aplicações e os dados. As soluções de gerenciamento de ativos, como ServiceNow ou SAP, podem ajudar a gerenciar os contatos dos sistemas. O IBM Guardium Discover and Classify pode ajudar a localizar origens de dados e PI em cada origem. Portanto, no evento de uma violação de dados, os analistas sabem se há alguma regulamentação envolvida.