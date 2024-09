No mundo hiperconectado de hoje, os cibercriminosos agem com agilidade e velocidade cada vez maiores. E as equipes de segurança devem fazer o mesmo. O IBM QRadar SIEM ajuda as equipes a enfrentar o desafio de resposta rápida com detecção de ameaças automatizada quase em tempo real.

O QRadar SIEM pode analisar milhões de eventos quase em tempo real utilizando milhares de casos de uso prontos, análise de dados do comportamento do usuário, análise de dados do comportamento da rede, dados de vulnerabilidade de aplicações e X-Force Threat Intelligence para entregar alertas de alta fidelidade.