À medida que os ataques cibernéticos tornam-se mais difundidos, a conformidade com a cibersegurança torna-se cada vez mais importante, não somente para proteger os direitos e os dados dos titulares, como também para garantir aos clientes e às autoridades de supervisão o compromisso com a privacidade de dados dos clientes. No entanto, garantir a conformidade geralmente é preciso que as equipes de cibersegurança e o controlador de dados atuem de acordo com conjuntos complexos de normas, exigências de conformidade e regulamentos de processamento de dados que variam de acordo com as indústrias e o país. A automação pode ajudar a monitorar os relatórios de conformidade, gerenciar os direitos dos titulares dos dados e proteger dados pessoais para adequar a cibersegurança aos requisitos de conformidade, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados na Europa e estruturas semelhantes.



A IBM reconhece a importância crítica da conformidade e de certificações atualizadas para os clientes que utilizam nossos produtos. As soluções de conformidade do IBM QRadar SIEM reduzem o impacto das violações de dados e ajudam a gerenciar requisitos de conformidade complexos, como a conformidade com o RGPD para os estados-membros da UE, ao executar seus dados de log do SIEM por meio da extensão de conformidade para a maioria das normas regulatórias, sem custo. Também entregam relatórios de conformidade automáticos em relação às normas que sua organização precisa cumprir.

Você pode combinar o IBM QRadar SIEM e o IBM QRadar Log Insights para monitorar e gerenciar a não conformidade em sua organização. Com recursos avançados de análise de dados de log e processamento de dados, o QRadar Log Insights pode melhorar sua prontidão para auditorias e regulamentações, como os requisitos de conformidade com o RGPD, HIPAA e outros.