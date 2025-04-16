Conformidade da IBM Cloud: PINAKES

PINAKES é um framework de classificação desenvolvido pela associação bancária espanhola Centro de Cooperación Interbancaria (CCI). O framework foi concebido para gerenciar e monitorar os controles de cibersegurança de fornecedores de tecnologia que apoiam as entidades financeiras espanholas. O PINAKES se baseia nas instruções de auditoria e conformidade estabelecidas nas Diretrizes da Autoridade Bancária Europeia (EBA/GL/2019/02).
As avaliações PINAKES são realizadas por avaliadores terceirizados independentes e aprovados pela CCI. Essas avaliações incluem gerenciamento de segurança da informação, gerenciamento de incidentes, criptografia, operações de sistemas, resiliência e controle de acesso. Os avaliadores analisam os serviços considerando três aspectos principais: integridade, confidencialidade e disponibilidade. Esses três conceitos são pontuados de D a A+ para receberem uma nota final (como ABA ou BAC).
Relatórios e outras documentações
Fale com um representante da IBM para solicitar relatórios PINAKES
A IBM Cloud garantiu uma classificação AAA para o PINAKES e está na lista como fornecedora avaliada no site do PINAKES aqui (link externo ao site ibm.com).
A classificação AAA para o PINAKES da IBM Cloud demonstra que a IBM mantém o compromisso firme com a integridade, confidencialidade e disponibilidade do serviço.
A IBM qualificou a AAA nas seguintes categorias do PINAKES : IaaS, PaaS e VPC
Alguma dúvida sobre um programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.