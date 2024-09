O setor aeroespacial e de defesa global não escapou dos desafios causados pela pandemia global da COVID-19. Com os mercados sob pressão, novas prioridades e maiores expectativas dos clientes, o setor precisa se ajustar a uma realidade nova e em rápida mudança. Para prosperar além do horizonte imediato, é necessária uma transformação.

Para impulsionar uma grande mudança no setor, investir nas tecnologias digitais mais recentes é fundamental. Isso exige a expansão da colaboração do ecossistema por meio de plataformas, melhorando a cadeia de suprimentos usando dados inexplorados e otimizando o crescimento com serviços digitais pós-venda.

Desde o amanhecer da Era Espacial e o nascimento da NASA, a IBM está na vanguarda da inovação em pesquisa e tecnologia, em parceria com empresas aeroespaciais e de defesa comerciais. Aproveite nossa profunda experiência no setor e ajude-nos a aplicar as novas tecnologias exponenciais, incluindo IA, nuvem híbrida e blockchain, para que sua organização possa liderar o setor aeroespacial e de defesa no futuro.