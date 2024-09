O catalisador da mudança surgiu em 2022, quando, buscando uma plataforma de engenharia digital robusta e integrada para transformar seus processos de desenvolvimento de engenharia, a TUSAS Malaysia escolheu a IBM ELM.

Essa decisão foi motivada pelos seguintes motivos:

Necessidade de uma plataforma robusta e integrada: a TUSAS Malaysia opera em um setor altamente regulamentado, com prazos rigorosos, o que torna fundamental que a empresa tenha uma plataforma de engenharia digital robusta e integrada para otimizar seus processos e cumprir com as normas do setor. Os recursos abrangentes da IBM ELM se alinharam perfeitamente às necessidades da TUSAS Malaysia.

Necessidade de uma plataforma colaborativa: a TUSAS Malaysia reconheceu a importância da colaboração entre engenheiros de diferentes equipes. Os recursos colaborativos da IBM ELM ajudaram a quebrar barreiras e promover um ambiente de trabalho mais coeso e produtivo.

Necessidade de uma plataforma escalável: a TUSAS Malaysia está crescendo rapidamente e precisava de uma plataforma capaz de crescer junto com seu negócio. A IBM ELM é uma plataforma escalável que pode acomodar as crescentes necessidades da TUSAS Malaysia.

A plataforma IBM ELM oferece à TUSAS Malaysia uma solução poderosa e integrada para otimizar seus processos de desenvolvimento de engenharia.

Os recursos de Gerenciamento de Requisitos robustos e líderes de mercado da plataforma permitem a definição precisa, o acompanhamento e o gerenciamento de requisitos, auxiliando a TUSAS Malaysia na conformidade com as diretrizes DO-178 e DO-254. O gerenciamento de fluxo de trabalho com recursos de planejamento ágeis ajuda a promover a colaboração entre as diversas equipes. Para o design e desenvolvimento baseado em modelos, o ELM facilita a colaboração contínua entre engenheiros de sistemas e de software, simplificando a tradução de modelos em código. Além disso, os recursos de gerenciamento de testes da solução aceleram a automação de testes e melhoram o rastreamento de defeitos.