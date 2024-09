Além das implicações específicas para a otimização quântica ou o problema do composto de compensação, Kagele disse que o processo de colaboração com a IBM Quantum preparou a Boeing para enfrentar os desafios quânticos de frente.

“Nossas parcerias com clientes como a Boeing estão nos ajudando a ampliar a fronteira da pesquisa quântica”, disse Jennifer Glick, líder técnica de protótipos quânticos da IBM Quantum, que trabalhou nesta pesquisa com a equipe da Boeing. “Através deste trabalho, estamos começando a ver como será um futuro onde os computadores quânticos resolverão problemas reais e práticos.”

A relação entre as duas equipes começou com a IBM Quantum orientando os pesquisadores da Boeing. Mas esse apoio permitiu que a Boeing melhorasse rapidamente suas habilidades internas.

"Você pode imaginar a rapidez com que seu aprendizado pode progredir quando, toda vez que você se depara com um obstáculo ou algo sobre o qual não tem certeza em sua jornada de aprendizado, tem alguém a quem perguntar com mais experiência", disse Kagele.

Essa orientação amadureceu em uma colaboração, que levou ao seu trabalho inovador.

"Nosso principal objetivo ao iniciar este projeto é ajudar nossa empresa a entender como fazer a transição de fazer as coisas de forma clássica para fazê-las de forma híbrida com métodos quânticos", disse Lowell. "Montamos uma equipe capaz de fazer isso, desenvolvemos ferramentas internas que facilitarão o trabalho no próximo problema."

Com essa equipe formada, a IBM Quantum e a Boeing já estão explorando novas maneiras pelas quais a Boeing pode obter valor da computação quântica. Uma área de interesse: desenvolver produtos químicos avançados resistentes à corrosão para revestir aviões. À medida que a Boeing desenvolve sua força de trabalho quântica e os computadores quânticos são aprimorados e escalonados, espera-se que a empresa aplique a solução de problemas quânticos a mais desafios aeroespaciais.