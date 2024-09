Para possibilitar serviços gerenciados de alta qualidade e econômicos, a Enfo selecionou o IBM® Storage para oferecer suporte a ambientes de backup e primários para seus clientes. A empresa considerou soluções de vários fornecedores antes de escolher a IBM.

Karjalainen explica: "Temos uma longa e bem-sucedida história com as tecnologias da IBM, implementando-as tanto internamente quanto para nossos clientes. No entanto, sempre analisamos o mercado antes de fazer nossa seleção e, para ambos os projetos, a proposta da IBM atendeu melhor aos nossos requisitos. Para nós, as tecnologias da IBM representam resiliência e disponibilidade, as quais são prioridades em nossa oferta de serviços gerenciados."

Nas principais cargas de trabalho de seus clientes, a Enfo optou pelo armazenamento IBM® FlashSystem 7300. Criada com base no software IBM® Spectrum Virtualize, a solução inclui camadas de armazenamento flash de alta densidade em um pacote econômico.

Leinonen acrescenta: "Configurar o FlashSystem foi muito fácil e aproveitamos a forte integração com o VMware para permitir uma migração perfeita das cargas de trabalho de nossos clientes. É ideal para oferecer suporte à ampla gama de aplicações que hospedamos para nossos clientes, as quais incluem bancos de dados Oracle, Microsoft SQL Server, compartilhamentos de arquivos e muito mais. A melhor coisa sobre o FlashSystem é que ele pode armazenar qualquer tipo de dados com pouca ou nenhuma necessidade de ajustes finos."

Para substituir seu armazenamento secundário para backups de dados, a Enfo escolheu o IBM® Cloud Object Storage, uma solução de armazenamento em hiperescala definida por software. A empresa implementou primeiro o IBM Cloud Object Storage em dois locais, antes de finalmente passar para uma configuração de três locais.

Leinonen recorda: "Antes de selecionar o IBM Cloud Object Storage, consideramos os serviços de nuvem pública como um destino-alvo para os backups de dados que hospedamos para nossos clientes. No entanto, logo percebemos que essa abordagem poderia ser excessiva e imprevisível em termos de custo. Por outro lado, o IBM Cloud Object Storage oferecia uma opção altamente econômica que poderia ser dimensionada de acordo com a mudança na demanda do cliente. Novamente, conseguimos configurá-lo e começar a trabalhar, com pouquíssimas modificações no momento da implementação ou depois disso".