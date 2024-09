A Testinium buscou projetar um serviço completo que combinasse testes funcionais com testes de carga e desempenho. Para atender à grande base de clientes da empresa, o novo serviço seria oferecido via nuvem, acessível de qualquer local e facilmente escalável.

Para resolver o desafio de criar cenários realistas de teste de carga, a Testinium criou uma plataforma inovadora, Loadium, que permite aos desenvolvedores construir um conjunto de dados impulsionado por IA baseado em padrões de usuários, comportamentos e cargas de trabalho. O conjunto de dados de IA oferece às empresas a capacidade de simular cenários prováveis no novo software, examinar o desempenho e ajustar o processo de desenvolvimento.

Erdem Kırmızı, proprietário do produto Loadium, Testinium, comenta: "Os gargalos de processamento geralmente só surgem durante a implementação de software do mundo real. Com o Loadium, podemos identificar problemas executando cenários de teste de carga orientados por IA. Com testes funcionais integrados e monitoramento de desempenho de aplicações fornecidos pelo Loadium, as equipes de desenvolvimento de nossos clientes podem corrigir problemas, melhorar o desempenho do software e garantir a melhor experiência possível para o cliente.”

Para coletar, gerenciar e analisar os altos volumes de dados gerados pelo Loadium, a Testinium fez parceria com a IBM. O Loadium usa a plataforma IBM Instana, uma solução de observabilidade em tempo real, para fornecer dados de desempenho com reconhecimento de contexto que podem ser acessados por qualquer uma das equipes de desenvolvimento ampliadas. Em vez de capturar dados em diversas ferramentas independentes, o Instana fornece um único dashboard de gerenciamento de informações para todos os usuários.

Ao combinar as ferramentas de teste funcional e monitoramento de desempenho de aplicações (APM) do Loadium com o IBM Instana, as equipes de desenvolvimento de software podem agir com base em dados compartilhados. A poderosa IA integrada no Instana permite que as organizações modelem cargas de trabalho e prevejam o desempenho do software, ajudando a atribuir um objetivo a cada etapa do desenvolvimento e a otimizar o resultado.