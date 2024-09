Para enfrentar os desafios imediatos e incorporar uma solução estratégica que apoiaria o crescimento futuro, a Goodiebox envolveu oa Integrator, um IBM Business Partner, que recomendou as soluções IBM Decision Optimization CPLEX.

Antes de implementar qualquer software, a equipe coletiva começou com uma sessão de estruturação de negócios para alinhar a oportunidade de negócios, entender o status atual e projetar o resultado desejado. Adotando uma abordagem iterativa, a Goodiebox visou a cocriação de um produto mínimo viável (MVP). Com uma solução de trabalho implementada, a equipe aplicou sua experiência para melhorar o modelo de dados, adotando novas abordagens de modelagem e considerando novos conjuntos de dados para produzir melhores resultados.

Para facilitar a interação tangível com o modelo de dados, a Integrator desenvolveu uma maquete da interface do usuário e apresentou a experiência do usuário à Goodiebox, o que permitiu a criação rápida de MVP.

Juliette Giraud comenta: "A Integrator tem sido uma parte fundamental do projeto desde o início. Um de seus cientistas de dados trabalhou com a equipe de Engenharia de Clientes IBM durante a fase de cocriação do MVP. Eles produziram um modelo de dados que automatiza recomendações de produtos, otimiza o inventário existente e otimiza os parâmetros para maximizar a satisfação do cliente."

A solução utiliza vários componentes do IBM Decision Optimization CPLEX, combinados com IBM Watson Studio Heritage, IBM Watson Machine Learning e IBM Cloud. Como Juliette Giraud acrescenta: "A IBM e o Integrator trabalharam em estreita colaboração conosco para entender nossas necessidades e criaram uma solução sob medida para o nosso negócio. Foi um esforço de colaboração, e ficamos muito satisfeitos com o resultado."

Depois de concluir o MVP, o Integrator e o Goodiebox conseguiram usar dados do mundo real para ajustar o modelo de dados e ajustar o desempenho. Usando dados de estoque e datas de vencimento, o sistema sugere possíveis combinações de produtos para as caixas, permitindo que a Goodiebox edite as seleções, avalie o impacto no estoque e reserve itens para caixas atuais ou futuras.