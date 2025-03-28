تعمل مجموعة IBM zSecure على تعزيز بيئات IBM Z من خلال إضافة طبقات من الضمان مثل عمليات التدقيق والتنبيهات والإدارة وإعداد التقارير والمصادقة. كما تعمل على أتمتة المهام واكتشاف التهديدات وإصدار التنبيهات وضمان الامتثال لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء.
حماية الكمبيوتر المركزي الذي تستخدمه من التهديدات الداخلية والخارجية من خلال التنبيهات في الوقت الفعلي.
الحد من تعقيد عمليات التدقيق باستخدام الأدوات التي تساعدك على تتبع الامتثال للوائح.
أتمتة مهام إدارة الأمان لزيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء.
التكامل بسهولة في الكمبيوتر المركزي لديك وعمليات الأمان الحالية.
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