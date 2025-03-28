IBM zSecure
مجموعة كاملة من منتجات الأمن الإلكتروني لحاسوب IBM المركزي الخاص بك
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شخص يستخدم الحاسوب في غرفة الخوادم

إضافة طبقات إضافية من الأمان للكمبيوتر المركزي

تعمل مجموعة IBM zSecure على تعزيز بيئات IBM Z من خلال إضافة طبقات من الضمان مثل عمليات التدقيق والتنبيهات والإدارة وإعداد التقارير والمصادقة. كما تعمل على أتمتة المهام واكتشاف التهديدات وإصدار التنبيهات وضمان الامتثال لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء. 
تعزيز أمان الحاسوب المركزي

حماية الكمبيوتر المركزي الذي تستخدمه من التهديدات الداخلية والخارجية من خلال التنبيهات في الوقت الفعلي.
مراقبة الامتثال الأمني

الحد من تعقيد عمليات التدقيق باستخدام الأدوات التي تساعدك على تتبع الامتثال للوائح.
أتمتة الإدارة

أتمتة مهام إدارة الأمان لزيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء.
الاندماج في البيئة

التكامل بسهولة في الكمبيوتر المركزي لديك وعمليات الأمان الحالية.

اكتشف الجديد في zSecure 3.1.0

تعمل منتجات zSecure Suite على تعزيز ذكاء أمن الكمبيوتر المركزي والتدقيق الآلي للامتثال. تسرد هذه المقالة الميزات الجديدة والتحسينات الأخرى.

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حلول الكمبيوتر المركزي

IBM zSecure CICS Toolkit تتيح zSecure CICS Toolkit لتطبيقات CICS استخدام RACF لتعيين سياسات الوصول في قاعدة البيانات. تسهّل واجهة برمجة التطبيقات (API) عمليات التحقق من إدارة تفويض الوصول على أكثر من 2000 مورد، ما يتيح لك دمج أمان نظام IBM بسهولة وتحسين أداء التطبيق. تُظهر الواجهة وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة الوظائف والخيارات التي تفوضها للمستخدمين، ما يؤدي إلى توسيع نطاق الامتيازات الإدارية الأساسية المحددة للمسؤولين الميدانيين. تعرف على المزيد
IBM Z® Multi-Factor Authentication

مصادقة فعالة آمنة لتعزيز ضوابط المستخدم مع التكامل لسهولة الإدارة.

 تعرف على المزيد zSecure Command Verifier

فرض امتثال الكمبيوتر المركزي للسياسات من خلال ضوابط دقيقة لأوامر RACF.

 تعرف على المزيد zSecure Alert

خفض النفقات العامة لإدارة المخاطر الأمنية من خلال مراقبة الكمبيوتر المركزي بحثًا عن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية، بما في ذلك التنبيهات.

 تعرف على المزيد zSecure Audit

كشف الأحداث والحوادث الأمنية على أجهزة الكمبيوتر المركزية والإبلاغ عنها لمديري الأمن الخارجيين (ESMs).

 تعرف على المزيد
zSecure Admin

إضافة طبقة سهلة الاستخدام فوق RACF للمساعدة على تحسين الإدارة وإعداد التقارير.

 تعرف على المزيد zSecure Visual

توفير التكاليف من خلال تطبيق اللامركزية في إدارة RACF من خلال واجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى Microsoft Windows.

 تعرف على المزيد zSecure Manager for RACF® z/VM

الجمع بين وظيفة التدقيق والإدارة لبيئة الجهاز الافتراضي.

 تعرف على المزيد
IBM zSecure CICS Toolkit تتيح zSecure CICS Toolkit لتطبيقات CICS استخدام RACF لتعيين سياسات الوصول في قاعدة البيانات. تسهّل واجهة برمجة التطبيقات (API) عمليات التحقق من إدارة تفويض الوصول على أكثر من 2000 مورد، ما يتيح لك دمج أمان نظام IBM بسهولة وتحسين أداء التطبيق. تُظهر الواجهة وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة الوظائف والخيارات التي تفوضها للمستخدمين، ما يؤدي إلى توسيع نطاق الامتيازات الإدارية الأساسية المحددة للمسؤولين الميدانيين. تعرف على المزيد
IBM Z® Multi-Factor Authentication

مصادقة فعالة آمنة لتعزيز ضوابط المستخدم مع التكامل لسهولة الإدارة.

 تعرف على المزيد zSecure Command Verifier

فرض امتثال الكمبيوتر المركزي للسياسات من خلال ضوابط دقيقة لأوامر RACF.

 تعرف على المزيد zSecure Alert

خفض النفقات العامة لإدارة المخاطر الأمنية من خلال مراقبة الكمبيوتر المركزي بحثًا عن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية، بما في ذلك التنبيهات.

 تعرف على المزيد zSecure Audit

كشف الأحداث والحوادث الأمنية على أجهزة الكمبيوتر المركزية والإبلاغ عنها لمديري الأمن الخارجيين (ESMs).

 تعرف على المزيد
zSecure Admin

إضافة طبقة سهلة الاستخدام فوق RACF للمساعدة على تحسين الإدارة وإعداد التقارير.

 تعرف على المزيد zSecure Visual

توفير التكاليف من خلال تطبيق اللامركزية في إدارة RACF من خلال واجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى Microsoft Windows.

 تعرف على المزيد zSecure Manager for RACF® z/VM

الجمع بين وظيفة التدقيق والإدارة لبيئة الجهاز الافتراضي.

 تعرف على المزيد

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دراسات حالة

Software AG

تعرف على كيفية قيام IBM Z MFA بتمكين Software AG من تنفيذ نهج أمني شامل للحاسوب المركزي بشكل آمن.
مؤسسة Abraxas Informatik AG

تعرّف على تطبيق IBM Z MFA لتحديث تجربة الأمان للمؤسسات.
APIS IT

اكتشف كيف قررت APIS IT تطبيق تحليلات IBM Z® Operations Analytics باستخدام عمليات الذكاء الاصطناعي الإستراتيجية.
بنك براديسكو

اقرأ كيف ابتكر Bradesco تجربة مصرفية موثوقة وآمنة ومبتكرة عبر الإنترنت للعملاء.
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