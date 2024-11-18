يعمل ®IBM zSecure Admin على أتمتة مهام إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات من خلال تحديد المشكلات وتحليلها ومنعها في IBM RACF. ويتكامل مع zSecure Audit للمراقبة و المعالجة من البداية إلى النهاية. ويمكنه إدارة أنظمة متعددة باستخدام واجهة واحدة.
أتمتة المهام الإدارية المتكررة مثل إعادة تعيين كلمات المرور وغيرها الكثير.
دمج قواعد الأمان من قواعد بيانات RACF المتعددة بسرعة وكفاءة
أتمتة إجراءات التنظيف ومراجعة الأوامر وإزالة الملفات الشخصية القديمة.
التكامل بسلاسة مع zSecure Audit للمراقبة والمعالجة الشاملة.