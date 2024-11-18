IBM zSecure Admin

الأتمتة الأتمتة قاعدة البيانات قاعدة البيانات الامتثال الامتثال RACF RACF الإدارة الإدارة Interface Interface

أتمتة المهام الإدارية مثل التحكم في الوصول إلى الشبكة تفويض صلاحية إعادة تعيين كلمة المرور للموظفين، واستئناف صلاحيات المستخدم ومنح صلاحيات وصول محددة من دون منح امتيازات إدارية كاملة. تتيح هذه الميزة إمكانية إدارة مهام دعم المستخدم المطلوبة بشكل متكرر من خلال موظفي الدعم الأقرب إلى المستخدم، ما يتيح لكبار موظفي الأمن لديك القيام بالمهام الحساسة.

دمج سريع وناجح لقاعدة البيانات مع zSecure Admin استخدام zSecure Admin لمقارنة قواعد الأمان من قواعد البيانات المختلفة ودمجها بكفاءة. نقل المستخدمين أو المجموعات أو الموارد أو قواعد البيانات بين الأنظمة، مع إعادة تسمية المعرفات حسب الحاجة. يتحقق zSecure Admin من الاتساق ويسلط الضوء على التعارضات ويُنشئ أوامر عند دمج ملفات التعريف من قواعد بيانات مختلفة، ما يسهل جهود الدمج.

أتمتة الامتثال: تحديد المشكلات المحتملة وتحليلها تحديد المشكلات في IBM RACF وتحليلها بسرعة للحد من التهديدات، مثل التعريفات المفقودة أو غير المتسقة، ما يتيح لك إصلاح الأخطاء أو منعها قبل أن تصبح تهديدًا للأمان والامتثال. يمكنك أيضًا مراقبة المستخدمين المميزين للمساعدة على ضمان حذف الحسابات القديمة بشكل صحيح.

إعداد تقارير استخدام قاعدة بيانات RACF للتعريفات المفقودة أو غير المتسقة استخدام zSecure Admin لتحليل ملف التعريف واستخدام التفويض فيما يتعلق بقاعدة بيانات RACF الحالية، وفهم استخدام الإنتاج وتأسيس الاتصالات بين المستخدم والموارد. كما يحدد المنتج أيضًا الإدخالات غير المستخدمة أو القديمة ويكشف عن مخاوف محتملة تتعلق بحوكمة الهوية من الاستحقاقات الزائدة.

توحيد أنظمة متعددة باستخدام zSecure Admin كمسؤول إداري إدارة أنظمة متعددة باستخدام واجهة تطبيق واحدة من zSecure Admin. يمكن استخدام الوظيفة غير المتصلة بالإنترنت في مجموعة ظروف مختلفة، مثل الجمع بين أعباء العمل من الشركات التي تم الاستحواذ عليها حديثًا أو توفير بيئة محاكاة للمساعدة على عمليات ترحيل RACF من إصدار إلى إصدار.