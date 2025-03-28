تعتمد المؤسسات الحكومية الحديثة بشكل كبير على القدرة على الحفاظ على الأمن في الأنظمة الرقمية. تهدف شركة Abraxas Informatik AG، وهي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام في سويسرا، إلى تعزيز الخدمات الضريبية الرقمية في المستقبل من خلال تحسين الأمن وإحكام التكامل.

تقدم Abraxas، المملوكة من قِبل الكانتونات والبلديات السويسرية، خدمات حكومية رقمية سريعة وفعالة لسكان سويسرا منذ سنوات. يعتمد ملايين الأشخاص بالفعل على التشغيل السلس والآمن والفعال لخدمات الحكومة الإلكترونية التي تقدمها الشركة. وللحماية بشكل أكثر فعالية من التهديدات الإلكترونية المنتشرة، أرادت Abraxas تعزيز أمن الخدمات الضريبية الرئيسية التي يستخدمها عدد من الكانتونات والبلديات. يقول Kurt Gantner، مهندس النظم في شركة Abraxas Informatik AG: "لتحسين الحماية الإلكترونية، أردنا تمكين سياسات أكثر تطوراً لكلمات المرور والأمان. وتمثل أحد التحديات في أننا كنا بحاجة إلى إيجاد طريقة لتعزيز تدابيرنا الأمنية بطريقة فعالة من حيث التكلفة دون الحاجة إلى تحديث أكثر من 1000 برنامج يدوياً بشكل فردي للاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية."

نظرا لأن Abraxas توفر مجموعة واسعة من الحلول للكانتونات والبلديات ذات الأحجام المختلفة، فقد احتاجت الشركة إلى حل أمني مرن يمكن دمجه مع حلول إدارة الهوية والوصول المختلفة. يؤكد René Seiler، مدير البرامج في Abraxas Informatik AG: "كان من المهم بالنسبة لأعمالنا أن نتمكن من تهيئة سياسات الأمان بشكل منفصل لمختلف المستأجرين والعملاء لدينا. أردنا الاستفادة من الحلول القياسية المجربة والمختبرة التي من شأنها أن تساعدنا على تبسيط الامتثال وتعزيز الأمان وتحديث تسجيل الدخول وتجربة المستخدم."