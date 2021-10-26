IBM zSecure CICS Toolkit
إدارة التفويضات الأمنية لحواسيب CICS المركزية
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الأمن والتحكم في حواسيب CICS المركزية

تعمل مجموعة أدوات IBM® zSecure CICS® Toolkit على تحسين معالجة معاملات الكمبيوتر المركزي لـ CICS من خلال تمكين تطبيقات CICS من استخدام مرفق التحكم في الوصول إلى الموارد لتعيين سياسات الوصول في قاعدة البيانات. وتعمل واجهة برمجة التطبيقات هذه على تسهيل عمليات التحقق من إدارة أذن الوصول وتحسين أمان التطبيق والأداء.
زيادة إنتاجية المبرمجين

إنشاء تطبيق تفويض مخصص من دون معرفة RACF.
تحديد وظائف أمان Z

تنفيذ وظائف أمان RACF المحددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات CICS المتقدمة على الكمبيوتر المركزي.
شاشات قابلة للتخصيص

التحكم في المعلومات المعروضة للمسؤولين اللامركزيين.
تحكم كامل في المستخدمين

تعرض الواجهة وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة الوظائف والخيارات المقررة للمستخدمين فقط.

دليل المستخدم

تعمل مجموعة أدوات ZSecure CICS Toolkit على تحسين ميزات أمان CICS و RACF من خلال تمكينك من إصدار أوامر RACF مباشرةً من CICS وإلغاء الحاجة إلى استخدام TSO.

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أدوات مصممة خصوصًا لك

تعزيز كفاءة التطبيقات تتيح واجهة برمجة التطبيقات إمكانية التحقق من الوصول إلى أكثر من 2,000 مورد، ما يسمح لك بتحويل أمان التطبيق إلى IBM RACF، ما يعزز الأداء من خلال واجهة تطبيق zSecure. تدعم zSecure CICS Toolkit عمليات التحقق من الموارد الخارجية عبر فئات مختلفة. اقرأ الوثائق
سهولة الصيانة للمطورين تعمل zSecure CICS Toolkit على تسهيل مهام الصيانة والإدارة لمطوري CICS. ومن خلال استخدام RACF، تتيح مجموعة أدوات CICS للتطبيقات استرداد سياسات الوصول مباشرةً من قاعدة البيانات، وفصل المهام لمنع الإدارة غير المصرح بها لصلاحيات التطبيق والامتيازات من جانب موظفي الدعم.
حماية وصول المستخدمين: تخصيص شاشات CICS لتلبية احتياجات الأمان يمكنك تخصيص شاشات zSecure CICS Toolkit بسهولة والتحكم في المعلومات المعروضة للمسؤولين اللامركزيين الذين يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات. تخصيص أوامر RACF المدعومة وتمكين التطبيقات المعتمدة للتحقق من كلمات مرور المستخدم. حدد الخيارات والحقول المحددة التي يتم عرضها للمسؤولين المحليين على الشاشات.
فعالية واجهة برمجة التطبيقات: حماية تطبيقات الويب الخاصة بك باستخدام RACF يمكن لواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة في zSecure CICS Toolkit تشغيل وظائف أمان RACF محددة عندما يتصل تطبيق خادم الويب الخاص بك مع CICS على الحاسوب المركزي. تتضمن هذه الوظائف التحقق من بيانات اعتماد المستخدم مع قاعدة بيانات RACF واستخدام وظائف أمان RACF لإدارة خادم الويب والتطبيقات. اقرأ الوثائق
استخدم قوائم بديهية للأوامر السريعة يمكن للمسؤولين المحليين إدارة المهام بكفاءة من خلال قائمة سهلة الاستخدام داخل تطبيق CICS باستخدام مجموعة أدوات ZSecure CICS Toolkit. تغني القائمة عن حاجة مبرمجي التطبيقات إلى فهم قاعدة بيانات RACF، ما يمكّنهم من إنشاء تطبيقات أمان مصممة مخصصة على الفور.
تمكين قابلية التوسع لأنظمة البيانات الكبيرة باستخدام الإصدار 2.2.1 يسمح الإصدار 2.2.1 بالتخزين فوق حد 2 جيجابايت لمعالجة المزيد من البيانات، ما يؤثر على احتياجات الترحيل والتخزين. وهذا يوفر مساحة من الذاكرة أسفل الشريط للبرامج الأخرى. تقوم نماذج z196 + بتنشيط معالجة 64 بت تلقائيًا، مع خيار العودة إلى 31 بت. اختر البرامج في SE.0 (SETUP RUN). اقرأ الوثائق
تعزيز كفاءة التطبيقات تتيح واجهة برمجة التطبيقات إمكانية التحقق من الوصول إلى أكثر من 2,000 مورد، ما يسمح لك بتحويل أمان التطبيق إلى IBM RACF، ما يعزز الأداء من خلال واجهة تطبيق zSecure. تدعم zSecure CICS Toolkit عمليات التحقق من الموارد الخارجية عبر فئات مختلفة. اقرأ الوثائق
سهولة الصيانة للمطورين تعمل zSecure CICS Toolkit على تسهيل مهام الصيانة والإدارة لمطوري CICS. ومن خلال استخدام RACF، تتيح مجموعة أدوات CICS للتطبيقات استرداد سياسات الوصول مباشرةً من قاعدة البيانات، وفصل المهام لمنع الإدارة غير المصرح بها لصلاحيات التطبيق والامتيازات من جانب موظفي الدعم.
حماية وصول المستخدمين: تخصيص شاشات CICS لتلبية احتياجات الأمان يمكنك تخصيص شاشات zSecure CICS Toolkit بسهولة والتحكم في المعلومات المعروضة للمسؤولين اللامركزيين الذين يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات. تخصيص أوامر RACF المدعومة وتمكين التطبيقات المعتمدة للتحقق من كلمات مرور المستخدم. حدد الخيارات والحقول المحددة التي يتم عرضها للمسؤولين المحليين على الشاشات.
فعالية واجهة برمجة التطبيقات: حماية تطبيقات الويب الخاصة بك باستخدام RACF يمكن لواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة في zSecure CICS Toolkit تشغيل وظائف أمان RACF محددة عندما يتصل تطبيق خادم الويب الخاص بك مع CICS على الحاسوب المركزي. تتضمن هذه الوظائف التحقق من بيانات اعتماد المستخدم مع قاعدة بيانات RACF واستخدام وظائف أمان RACF لإدارة خادم الويب والتطبيقات. اقرأ الوثائق
استخدم قوائم بديهية للأوامر السريعة يمكن للمسؤولين المحليين إدارة المهام بكفاءة من خلال قائمة سهلة الاستخدام داخل تطبيق CICS باستخدام مجموعة أدوات ZSecure CICS Toolkit. تغني القائمة عن حاجة مبرمجي التطبيقات إلى فهم قاعدة بيانات RACF، ما يمكّنهم من إنشاء تطبيقات أمان مصممة مخصصة على الفور.
تمكين قابلية التوسع لأنظمة البيانات الكبيرة باستخدام الإصدار 2.2.1 يسمح الإصدار 2.2.1 بالتخزين فوق حد 2 جيجابايت لمعالجة المزيد من البيانات، ما يؤثر على احتياجات الترحيل والتخزين. وهذا يوفر مساحة من الذاكرة أسفل الشريط للبرامج الأخرى. تقوم نماذج z196 + بتنشيط معالجة 64 بت تلقائيًا، مع خيار العودة إلى 31 بت. اختر البرامج في SE.0 (SETUP RUN). اقرأ الوثائق

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