يعزز IBM® ZSecure Audit من أمن ®z Systems الحالية مثل ®RACF و ACF2 و Top Secret من خلال فرض سياسات الأمان وتعزيزها. يمكن للتقارير المؤتمتة تحديد موقع الثغرات الأمنية ومشكلات الامتثال في بيئات الامتثال الصارمة مثل PCI DSS و STIG وغيرها.
تجنب النفقات غير الضرورية من خلال تغطية نقاط التحكم في عملية التدقيق وسجلات الأحداث الأمنية.
إنشاء تقارير قابلة للتخصيص لأي اختراق أمني للمساعدة على تحديد موقع المشكلات بسرعة.
استخدام تحليلات البيانات للكشف عن تغييرات النظام للمساعدة على الحد من المخاطر الأمنية.
الوصول إلى بيانات الأمان في الوقت الفعلي على الكمبيوتر المركزي باستخدام IBM RACF أو CA ACF2 أو CA Top Secret.