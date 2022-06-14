يعمل ®IBM zSecure Manager for RACF z/VM على تبسيط إدارة الأمان المعقدة ومشكلات الامتثال لتكنولوجيا المعلومات المتأصلة في بيئة الجهاز الافتراضي مثل IBM z/VM، والتي تُستخدم في البنية التحتية السحابية والتطبيقات المهمة.
تبسيط مهام إدارة الأمان من خلال إجراءات سهلة تتكون من خطوة واحدة، من دون الحاجة إلى معرفة RACF.
تقييم بيانات z/VM بسرعة والكشف عن التهديدات وإصلاح المشكلات وترتيب المشكلات حسب أولوية التدقيق.
دمج قواعد الأمان من قواعد البيانات المختلفة وإعادة تسمية المعرفات داخل قاعدة البيانات نفسها.
في أثناء الدمج، نفذ عمليات فحص الاتساق المكثفة وابلغ عن التعارضات المحتملة.
يقوم IBM ZSecure V2.2.1 بتحديث التوافق مع العديد من المنتجات والتطبيقات والمعايير، مثل CA ACF2 و CA Top Secret و IBM® MQ و ICSF وخادم Windows و PCI-DSS و DISA STIGs.
خادم ®IBM z Systems الذي يمكن أن يدعم الإصدار z/OS® V2.1 أو الإصدارات الأخيرة، مثل IBM z/OS V1R12 و V1R13 و V2R1.
خادم IBM z Systems مدعوم يمكنه دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.
في هذه المشاركة التي تستغرق ثلاث ساعات (عن بُعد أو في الموقع)، يقوم فريقنا بمراجعة استخدامك الحالي لـ zSecure لضمان تحقيق عائد استثمار لاستثماراتك. تُقدم التقييمات من خلال أفضل المتخصصين والممارسين التقنيين في zSecure الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع فريقك الأمني، من دون أي تكلفة.
للمشاركة، ستتلقى تقريرًا يشرح كيفية تحسين وضعك الأمني العام. سيتضمن التقرير بما يلي:
يتم تسليم التقارير النهائية عادةً في غضون أسبوع من نهاية التقييم.
احصل على تقييمات على المستويين الأساسي والمتقدم للمساعدة على ضمان أن إطار عمل أمن الكمبيوتر المركزي لديك يتبع أفضل الممارسات.
تعلّم من الأشخاص في Z الذين يشاركون قصصهم الشخصية والمهنية والتقنية مع Marilyn Thornton، المسؤولة التنفيذية لنظام Z Mainframe في BU.
احصل على دليل تفاعلي لحلول IBM لإدارة الأمان والحفاظ عليه على الكمبيوتر المركزي .
تعرف على كيفية تقليل المخاطر الناجمة عن أخطاء المستخدمين المميزين أو انتحال الهوية الخارجية الضارة على أجهزة الكمبيوتر المركزية.