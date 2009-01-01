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مراقبة البيانات الحساسة باستخدام zSecure Alert يراقب IBM zSecure Alert على الحاسوب المركزي أنظمة ®IBM ®z/OS وRACF وDb2 وCA وACF2 وCICS وIMS وIMS وخادم الاتصالات وTivoli® Workload Scheduler وHealth Checker وLinux على أنظمة IBM z وUNIX. ويحدد الموارد التي تتطلب الحماية من خلال الجمع بين معرفة التهديدات ومعلمات التكوين النشطة. اقرأ الوثائق

الكشف عن الأنشطة الضارة في الوقت الفعلي على عكس المنتجات الأخرى التي تكتشف اختراقات أمن البيانات من معلومات منشأة إدارة النظام فقط، يمكن لـ zSecure Alert أيضًا اكتشاف الأنشطة الضارة - حتى لو لم يتم تسجيلها في سجلات الأحداث. بمقارنة النشاط في الوقت الفعلي مع أنماط الوصول الأخيرة، يمكن لـ zSecure Alert اكتشاف تهديدات إضافية.

احصل على مجموعة واسعة من قدرات المراقبة يكتشف zSecure Alert العديد من الهجمات وتهديدات التكوين، مثل عمليات تسجيل الدخول غير المصرح بها وانتهاكات سياسة الأمان وتغييرات سلطة النظام وأنشطة نظام UNIX الفرعية المشبوهة والوصول إلى البيانات الحساسة واتصالات خادم zSecure المفقودة.

منع الأعطال الأمنية من خلال تنبيهات سريعة ومرنة يساعد zSecure Alert على الاستجابة الفعالة للحوادث من خلال تنبيهك بالتغييرات وأحداث الوصول غير الصحيحة والثغرات الأمنية باستخدام إشعارات قابلة للتخصيص من خلال قنوات مختلفة. يتابع إعدادات النظام الحرجة، ويكتشف التغييرات ويمكنه إثبات الامتثال للوائح التنظيمية.

احصل على الإرشادات حول التدابير المضادة يقدم zSecure Alert إرشادات حول الاستجابة للتهديدات من خلال تخصيص الإجراءات المضادة من خلال التعريفات المسبقة في zSecure Admin، مثل إبطال المستخدمين أو إغلاق التطبيقات. ويدعم الإجراءات المؤتمتة من خلال رسائل ” اكتب إلى المشغل“ وأوامر RACF المستقلة، ما يمكّن المسؤولين من التشخيص السريع والاستجابة السريعة.