تُعدّ IBM zSecure Alert أداة متقدمة للأمن الإلكتروني لـ IBM Db2 و Linux على ®IBM z Systems وقواعد البيانات المدعومة الأخرى. ويمكنه الكشف عن أنواع متعددة من الهجمات وتهديدات التكوين والإبلاغ عنها من خلال البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة أو الأمن المركزي أو وحدات تحكم إدارة الشبكة.
تساعد التنبيهات المحددة مسبقًا على كشف السلوك غير المناسب للاستجابة للحوادث بشكل أسرع.
يمكن لـ IBM ZSecure Alert أن يكشف النشاط الضار خارج سجلات الأحداث.
تعمل مراقبة الامتثال في الوقت الفعلي على الكمبيوتر المركزي على خفض التكاليف والتعرض لعمليات التدقيق الفاشلة.
يساعد التشخيص السريع ومراقبة الحلقة المغلقة لاعتراض المشكلات على معالجة حالات التعرض.